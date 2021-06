Mega-Waldbrand in Bötzow: Falkenseer sammeln für die Feuerwehr

Falkensee

Die Bilder vom Waldbrand in Bötzow (Oberhavel) lassen Katja Ganszczyk nicht los. Seit Freitag vergangener Woche kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen, Munition im Boden erschwert die Arbeit. Anfang der Woche rückte die Feuerwehr Falkensee zur Unterstützung an. „Wir wollen die Feuerwehrleute, die seit Tagen im Einsatz sind, unterstützen“, sagt die Falkenseerin, die gemeinsam mit vielen anderen über die Initiative „Falkensee hilft“ immer wieder Menschen in Not unterstützt. „Ursprünglich wollten wir Dinge vorbeibringen, die vor Ort benötigt werden, Essen und Getränke“.

Katja Ganszczyk (r.) von der Initiative „Falkensee hilft“. Quelle: Nadine Bieneck

Als Stimmen laut wurden, doch lieber Geld zu sammeln und den Einsatzkräften zur Verfügung zu stellen, „haben wir daraufhin einen kurzfristigen Spendenpool eingerichtet“, berichtet die 42-Jährige. Bis Donnerstag wird gesammelt, rund 450 Euro waren bis Dienstag bereits zusammengekommen. „Davon können sich die Einsatzkräfte einen schönen gemeinsamen Abend machen, wenn alles vorüber ist“, hofft sie nun. Denn dies sei mehr als verdient.

Der direkte Spendenlink zur „Brandhilfe für Bötzow“: www.paypal.com/pools/c/8AweWUBceW.

Von Nadine Bieneck