Megaprojekt i2030: Falkensee kritisiert schleppende Kommunikation

Falkensee

Vier Wochen lang hatte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) im Zuge des Mega-Bahnprojekts i2030 bis Mitte Juni einen sogenannten „virtuellen Briefkasten“ eingerichtet. Wünsche und Hinweise zum geplanten „Korridor West“ von Spandau über Falkensee bis nach Brieselang und Nauen sollte dieser sammeln. „Leider hat sich die Firma Complan mit der Sache recht viel Zeit gelassen, denn die vier Wochen, in denen der ,virtuelle Briefkasten’ offen ist, sind schon fast herum“, kritisierte die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Grüne, Anne von Fircks, in einem Antrag zusammen mit den Linken, bereits Mitte Juni. Der konnte erst am Mittwoch mit allen Stadtverordneten besprochen werden. Zu diesem Zeitpunkt war der Briefkasten bereits seit einigen Tagen geschlossen.

Aus diesem Grund einigten sich die Stadtverordneten am Mittwoch kurz nach 22 Uhr auch auf die Übermittlung einer Stellungnahme an den VBB. In der geht es vor allem um den Bahnhof Seegefeld als perspektivischen Standort für Park-und-Ride-Flächen sowie die Notwendigkeit, die Regionalbahnhalte auch zukünftig an diesem Bahnhof zu erhalten, und die Bedienung des Bahnhofs Finkenkrug auch zukünftig mit dem Regionalverkehr, selbst wenn dieser an die S-Bahn angebunden werden sollte. Zudem enthält die Stellungnahme Aspekte der Bahntrassenquerung in der Stadt sowie damit zusammenhängend die Falkenseer Zentrumsentwicklung.

Stadtverordnete drangen darauf, Gehör zu finden

Die Stadtverordneten betonen in ihrem Schreiben noch einmal ihre Erwartungshaltung, „auch außerhalb des jetzt vorgesehenen ,virtuellen Briefkastens’ zu den einzelnen Planungsschritten des Ausbaus der Hamburger Bahn und der damit verbundenen Maßnahmen“ informiert und gehört zu werden.

Schleppende Kommunikation sorgt für harsche Kritik in Falkensee

Gerd-Henning Gunkel (B90/Grüne) hatte bereits in der Sondersitzung des Stadtentwicklungsausschusses in der vergangenen Woche als dessen Vorsitzender die verspätete Information über den Dialog via „virtuellem Briefkasten“ scharf kritisiert. Das Vorgehen seitens Complan und VBB ist tatsächlich unglücklich. Insbesondere, weil die Tragweite der Entscheidungen – vor allem zur Anbindung Falkensees an die Regionalbahn – enorm ist. Zu Recht wollen die Falkenseer dazu gehört werden. Mit großer Mehrheit bei nur vier Nein-Stimmen beschloss das Stadtparlament daher diese Stellungnahme dann auch.

Von Nadine Bieneck