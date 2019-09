Mehr als 80 Aussteller auf der Ausbildungsmesse

Falkensee

Mit Ausbildungsbetrieben und Studienanbietern ins Gespräch zu kommen – diese Chance haben Besucher der 16. Praktikums- und Ausbildungsmesse in Falkensee. Mehr als 80 Aussteller aus Industrie, Handel, Handwerk und Behörden wie Polizei und Zoll, Verbände und Kammern, Bildungsträger und Hochschulen haben sich für die Veranstaltung am Donnerstag, dem 12. September, in der Stadthalle angemeldet.

Kostenlose Bewerbungsfotos

Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen bieten eine Vielfalt an Ausbildungsberufen und Studiengängen, Praktikumsplätzen und Ferienjobs an. Die Industrie- und Handelskammer ( IHK) Potsdam ermöglicht an ihrem Stand ein kostenloses professionelles Styling und die Erstellung von Bewerbungsfotos. Außerdem begleitet sie die Messe mit Interviews und Aktionen auf der Bühne im Foyer.

Neben Schülern aus Falkensee und dem Umland sind auch Eltern, Großeltern und Freunde als wichtige Berater in Zukunftsfragen eingeladen.

Azubis berichten über ihre Erfahrungen

An vielen Ständen können sich Schüler praktisch ausprobieren und so einen ersten Einblick in den jeweiligen Beruf erhalten. Vor Ort sind auch viele Auszubildende, die über ihre Erfahrungen berichten. Die Zahnarztpraxis Pönisch aus Falkensee ist seit einigen Jahren dabei. Luise Pönisch. „Wir sehen die Messe als wunderbare Möglichkeit, Jugendlichen eine Ausbildung im zahnmedizinischen Bereich vorzustellen und sie dafür zu begeistern.“ Auch das Büro der Krankenkasse Barmer ist in der Stadthalle anzutreffen. Regionalgeschäftsführerin Viola Leschik: „Wir sind in Falkensee ansässig und wollen zeigen, dass die Ausbildung bei der Barmer abwechslungsreich ist.“

Schneller Weg zum Traumberuf

Aus der Sicht des Falkenseer Stadtoberhauptes Heiko Müller zeige die mittlerweile 16. Auflage der Praktikums- und Ausbildungsmesse, „wie wichtig dieses Instrument der Nachwuchskräftesicherung für viele Arbeitgeber in unserer Region ist. Ich lade alle jungen Leute aus Falkensee und Umgebung ein, sich ausgiebig zu informieren. Der eine oder die andere findet so vielleicht schon frühzeitig den Weg zu seinem Traumberuf.“

Die Jugendlichen können für den Messebesuch eine Freistellung vom Schulunterricht beantragen, sie erhalten im Foyer eine Bestätigung über die Teilnahme.

Die Messe in der Stadthalle ist am 12. September von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Eintritt ist frei.

Von Jens Wegener