Falkensee

Aus der Grundschule Am Gutspark ( Europaschule) in Falkensee wurden am vergangenen Wochenende mehrere nicht straßentaugliche Kinderfahrräder entwendet. Ein Mitarbeiter der Schule hatte entdeckt, dass ein Schuppen aufgebrochen war, in dem die Räder untergebracht sind.

Die Räder der Schule werden unter anderem fürs Üben für Fahrradprüfungen verwendet, so dass Reflektoren oder die Beleuchtung fehlen und sie deshalb nicht für den Verkehr zugelassen sind.

Die Täter hatten die Schuppentür aufgehebelt und waren dann eingedrungen. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Die Ermittlungen zur Sachlage dauern an.

Von MAZ online