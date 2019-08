Falkensee

Hunderte Plastikbecher landen auf dem Falkenseer Sportplatz in der Leistikowstraße regelmäßig in der Tonne. „Wir verbrauchen pro Spiel etwa 400 Becher“, weiß Sven Steller, Vorsitzender des SV Falkensee-Finkenkrug. „Das ist jedes Mal eine Menge Müll und natürlich ein großer Kostenfaktor“, so der Falkenseer.

Das soll sich jetzt ändern: Der Falkenseer Verein setzt in Zukunft auf abwaschbare Mehrweg-Becher.

Die „Falkensee-Cups“ sind aus Kunststoff hergestellt, fassen 0,4 Liter und haben eine Lebensdauer von etwa drei Jahren. 500 Stück hat der Verein zunächst angeschafft und sollte mal eine Großveranstaltung anstehen, wäre auch das kein Problem. Die Aktion soll auf das gesamte Stadtgebiet ausgeweitet werden, mit seiner Becher-Idee möchte der Falkenseer weitere Vereine, Firmen und Institutionen anstecken.

„Die Gegefa hat bereits einen Satz Becher angeschafft, der in der Stadthalle und im Waldbad zum Einsatz kommen soll. So könnte ein Pool entstehen, in dem Teilnehmer ihre Becher tauschen, wenn ein größeres Event bevorsteht“, sagt Sven Steller. Außerdem könnten die Pfandbecher so schnell zum gefragten Sammelobjekt werden, denn jeder Akteur hat neben einem verbindlichen Logo außerdem sein eigenes auf der Rückseite verewigt.

Das Logo der „Falkensee-Cups“ stammt übrigens aus derselben Feder, wie schon das Falkensee-Signet, das mittlerweile die Stoßstangen hunderter Autos ziert. An den Kosten für den Entwurf des neuen Logos habe sich die Stadt beteiligt.

„Zudem könnte man überlegen, dass zu Sonderveranstaltungen, wie zum Beispiel dem Falkenseer Stadtfest, Extra-Editionen gefertigt werden“, sagt Steller. Einen Euro Pfand kosten die Mehrwegbecher der Firma cupconcept, die so auch im Olympiastadion zum Einsatz kommen. Die „Falkensee-Cups“ könnten bei allen teilnehmenden Partnern abgegeben werden.

„Der einzige Nachteil ist, dass die Becher natürlich nach jedem Gebrauch abgewaschen und vor allem getrocknet werden müssen.

Denn steckt man sie nass ineinander, schimmeln sie“, sagt Steller, der von seiner Idee trotzdem überzeugt ist. „Es gibt spezielle Waschstraßen, die allerdings relativ teuer in der Anschaffung sind. Sollte das Becher-System gut ankommen und sich noch weitere Partner finden, könnte man jedoch darüber nachdenken trotzdem darin zu investieren“, sagt der Vereinsvorsitzende und Ansprechpartner für potenzielle Aktionsteilnehmer.

Außerdem könnten künftig weitere Bechergrößen in das Sortiment aufgenommen werden. Neben den Standard-Bierbechern soll es dann 0,33-Liter-Behältnisse für Softgetränke und sogar Kaffeebecher geben.

Am Wochenende kommen die „Falkensee-Cups“ beim Heimspiel des SV Falkensee-Finkenkrug erstmals zum Einsatz.

Wer sich für die Aktion interessiert und mehr darüber erfahren möchte, kann sich per Mail an s.steller@svff.de an Sven Steller wenden.

Von Laura Sander