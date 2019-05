Falkensee

Viel Beifall und reichlich Bravorufe – das Potsdamer Saxofonquartett Meiers Clan bot am Freitagabend einen gelungenen Auftakt für die 20. Falkenseer Musiktage.

Von Bach bis Bernstein

Die Musiker hatten für die Falkenseer ein Best-of-Programm zusammengestellt und dabei mit dem Organisten Jens Goldhardt einen musikalischen Gast dabei. Der war vor allem bei den klassischen Stücken von Johann Sebastian Bach gefragt.

Die Saxofonisten sind in der 20-jährigen Geschichte der Falkenseer Musiktage bereits mehrmals aufgetreten. Ihr Stammpublikum konnten sie am Freitag wieder erfreuen: mit gefühlvollen Songs von Ennio Moricone ebenso wie mit Ralf Benschus „Wolke 7“ oder dem schwungvollen Amerika aus Bernsteins „ West Side Story“.

Rund 10000 Besucher

Rund 10000 Besucher haben die Falkenseer Musiktage in ihrer bisherigen Geschichte gezählt. Luise Herbst, Falkensees Dezernentin für Bildung und Kultur, lobte bei der Eröffnung der Musiktage die Konzertreihe als besonderes Kulturangebot in der Stadt.

Mit Samba und Klassik

Die Musiktage werden am 4. Mai mit French Creole Jazz im Rathaussaal und am 5. Mai mit Sambamusik aus der Ufa-Fabrik in der Falkenhagener Kirche. Letzteres Konzert ist auch als Dankeschön an das Falkenseer Publikum gedacht, die Besucher sind bei freiem Eintritt eingeladen.

Die Musiktage dauern bis zum 12. Mai und laden noch zu Konzerten mit Bettina Wegner und Karsten Troyke, zum Auftritt von Les Troizettes und des Blechbläserquintetts Embrassment ein.

Von Marlies Schnaibel