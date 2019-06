Falkensee

Er lernte sein Handwerk von der Pike auf, trat in die Fußstapfen seines Vaters, der einen eigenen Fleischerei-Betrieb in Alt Ruppin führte. Vor 60 Jahren legte Dieter Gädecke in Potsdam seine Meisterprüfung ab. „Wir mussten damals einen ganzen Ochsen schlachten und verwursten“, erinnert sich der 81-Jährige, der die Prüfung gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder absolvierte.

1960 eröffnet, 1993 an den Sohn übergeben

Im Falkenseer Betrieb, den er 1960 eröffnete und den seit 1993 sein Sohn Sven Gädecke führt, wurde ihm nun der diamantene Meisterbrief überreicht. Ralph Bührig, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, und Rainer Deutschmann, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, gratulierten dem Altmeister.

Wiener Würstchen, Rohwurst und Schmalz zählten schon damals zu den Spezialitäten des Familienbetriebes. „Einige Sorten bereiten wir heute noch genauso zu, wie damals. Es hat sich allerdings jede Menge getan, technisch ist viel mehr möglich“, sagt Sohn Sven Gädecke, der sich immer wieder neu erfindet. „Wir bieten jetzt auch Fleisch vom Schwein aus Spanien oder vom schottischen Hochlandrind an. Das Sortiment ist vielfältiger geworden“, so der Falkenseer, der den Betrieb bereits 1993 erheblich vergrößert hatte. „Damals habe ich noch einen Bäcker und einen Gemüseanbieter mit in den Laden genommen. Seit dem letzten Jahr brauche ich den Platz jedoch komplett für unser Sortiment“, so Sven Gädecke, der außerdem seinen Burgerladen „ Bull Burger“ am Falkenseer Bahnhof betreibt.

Neuer Veranstaltungsraum entsteht in der Nauener Straße

In der kommenden Woche feiert das Familien-Unternehmen Richtfest für den neuen Veranstaltungsraum, der direkt neben der Fleischerei in der Nauener Straße entsteht. „Unsere Kunden kommen sogar aus dem Umland und aus Spandau zu uns. Wir sind zufrieden, dass unser Konzept so gut funktioniert“, sagt Sven Gädecke, der mittlerweile 30 Mitarbeiter beschäftigt.

Vor 60 Jahren war der Betrieb wesentlich kleiner und das Angebot überschaubar. Damals arbeiteten Dieter und Helga Gädecke gemeinsam mit einem Altgesellen, einer Verkäuferin und einem Lehrmädchen im Falkenseer Betrieb. „Ich persönlich kannte bis dahin nur Leber- und Jagdwurst, den Rest habe ich dazugelernt. Wir haben im Mai geheiratet und schon im August den Laden aufgemacht“, erinnert sich Helga Gädecke.

Von Woche zu Woche mehr Kunden

„Mein Bruder ist noch bevor die Grenze geschlossen wurde in den Westen rüber. Mit seinem eigenen Laden hat es nicht geklappt, also arbeitete er viele Jahre in einem großen Unternehmen am Fließband“, so Dieter Gädecke. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in Falkensee so gut angenommen wurden. Von Woche zu Woche kamen mehr Kunden“, so der Jubilar, der heute wieder in seiner Alt Ruppiner Heimat lebt und seinen Ruhestand genießt.

Von Laura Sander