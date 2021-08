Dallgow-Döberitz

Die Fröhlichkeit, die Melina Schindler aus Dallgow-Döberitz beim Tanzen ausstrahlt, ist ansteckend. Ihre coolen Dancemoves machen sofort gute Laune und Lust, sich selbst zur Musik zu bewegen. Es ist kein Wunder, dass die 14-Jährige die Jury im Tanzwettbewerb der DAK-Gesundheit von sich überzeugen konnte: Im Landeswettbewerb Brandenburg kam sie auf den ersten Platz.

„Ich habe zum zweiten Mal bei diesem Wettbewerb mitgemacht und dieses Jahr habe ich es geschafft: Ich habe den ersten Preis gewonnen, worüber ich mich total freue“, erzählt Melina stolz. Um an dem Wettbewerb teilzunehmen, musste sie ein Video von sich einschicken, das sie beim Tanzen zeigt. Im Anschluss durften Freunde und Familie für sie voten. Aus den Einsendungen mit den meisten Votes wählte eine Jury schließlich die Gewinnerinnen und Gewinner aus.

Jury sollte Spaß beim Zuschauen haben

Zwei Minuten lang hatte Melina in dem Video Zeit, um von ihrem tänzerischen Können zu überzeugen. Die Vorbereitung war für sie keine große Sache: „Ich habe die Lieder aus dem Video früher schon immer gehört und mir gedacht – damit könnte ich gut antreten, da hat auch die Jury Spaß beim Zuschauen.“ Zwar studierte sie vorher eine Choreographie ein, doch am wichtigsten war ihr die Freude beim Dreh: „Meistens tanze ich einfach drauf los. Einige Bewegungen sind mir ganz spontan noch eingefallen“, erzählt Melina. Auf einen bestimmten Stil möchte sie sich nicht festlegen: „Früher habe ich Ballett getanzt, weswegen ich mir überlegt habe, eine Mischung aus Ballett und HipHop zu machen – wobei es doch mehr HipHop im Video wurde.“

Sie ist in mehreren Tanzschulen aktiv

Schon seit sie klein ist, war das Tanzen Melinas Leidenschaft – 2013 entschloss sie sich dann, in einer Tanzschule mitzumachen. „Ich bin im Allround Dance Kader der Tanzsport Academy in Dallgow-Döberitz“, erzählt Melina. Mit ihrem Team tanzt sie im Bereich Show und Musical Dance. Mit Erfolg: Die Truppe hat schon etliche Preise abgesahnt, unter anderem wurde sie im Jahr 2018 Europameister. Einmal die Woche trainiert Melina an der Tanzsport Academy und besucht zudem eine Tanzschule, wo sie HipHop lernt. „Sehr wichtig in einer Tanzgruppe ist das gegenseitige Vertrauen. Ohne geht es nicht. Das vermittelt auch unser Mottospruch ‚Ein Team, ein Ziel’.“

Auch im Alltag ist die Freude an der Bewegung ein stetiger Begleiter: „Ich tanze quasi jeden Tag und probiere immer wieder neue Sachen aus. Wenn etwas Tolles im Radio läuft, kann ich einfach nicht stillsitzen“, erzählt die junge Tänzerin. Was ihr am Tanzen gefällt? „Einfach alles! Sobald die Musik angeht, kann man das direkt fühlen und es ist total vielseitig.“ Wenn es nach ihr ginge, könnte es viel mehr Gelegenheiten zum Tanzen geben. „Ich finde jeden Menschen toll, der tanzt. Viele trauen sich leider nicht oder denken sie können es nicht“, überlegt Melina.

Es ist wichtig, einfach loszulegen

Sie sieht das anders: „Ich finde, alle haben das Zeug, gute Tänzer zu werden. Entscheidend ist es, Freude und Spannung zu haben. Sobald jemand keine Spannung hat, überzeugt es mich nicht so.“ Letztendlich sei es wichtig, einfach anzufangen und sich nichts daraus zu machen, was andere denken. „Einfach loslegen und die Musik fühlen, egal wo und egal wie es aussieht!“, sagt Melina überzeugt und ergänzt: „Ich war am Anfang auch nicht sonderlich gut, aber wenn man etwas will, verbessert man sich auch. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Regionalsiegerin werde.“ Geholfen haben ihr auch Vorbilder und Videos von anderen Tänzern und Tänzerinnen. „Das habe ich früher immer genutzt und mir gedacht, so will ich auch mal tanzen können!“

Inzwischen ist Melina selbst eine Inspiration für andere Menschen geworden. „Im Sportunterricht gibt es Aktivitäten, wo getanzt wird. Mein Sportlehrer sagt dann manchmal, dass ich ein paar Schritte zeigen soll – da fühle ich mich sehr geehrt“, erzählt Melina. Sie hofft, eines Tages professionelle Tänzerin zu werden. Nächstes Jahr steht erst einmal der Trainerschein an – dann kann sie selbst Kurse geben. Auch im Alltag motiviert Melina gerne ihre Freunde oder ihre große Schwester dazu, gemeinsam zu tanzen.

Ihr Umfeld unterstützte die junge Tänzerin dafür tatkräftig bei der Teilnahme am Wettbewerb: „Alle meine Freunde und meine Familie, sogar meine Lehrer haben abgestimmt. Ich habe dadurch erst einmal herausgefunden, wie groß meine Familie ist“, erzählt Melina lachend und fügt hinzu: „Dass so viele Leute hinter ihr stehen – darüber habe ich mich total gefreut.“

