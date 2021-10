Mercedes-Fahrer baut in Falkensee Unfall und haut zu Fuß ab

Falkensee

Ein Mercedes fuhr am Dienstag auf der Spandauer Straße in Falkensee auf einen vor ihm fahrenden Seat auf. In weiterer Folge prallte der Wagen gegen eine Straßenlaterne am Fahrbahnrand. Der bislang unbekannte Mercedesfahrer flüchtete anschließend zu Fuß.

Bei dem Unfall wurden sowohl ein fünfjähriges Kind, als auch der Fahrzeugführer des Seat leicht verletzt. Durch Rettungskräfte wurden die verletzten vor Ort behandelt und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Der Unfallflüchtige ist um die 50 Jahre alt, hat sehr kurze Haare. Der Mann trug einen dunklen Pullover und eine graue Jogginghose. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen in Polen zugelassenen gelben Mercedes.

Von MAZonline