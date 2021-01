Messerangriff am Bahnhof Falkensee: Angeklagter nicht zweifelsfrei beteiligt

Falkensee

Fast drei Jahre zurück liegt die Tat, die am Dienstag vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Nauen verhandelt wurde. Auf der Anklagebank wegen gefährlicher Körperverletzung der heute 23-jährige Fadi R. aus Falkensee. Im April 2018 soll er den damals 24 Jahre alten Stefan T. aus Falkensee mit weiteren, unbekannt gebliebenen Personen am Bahnhof der Gartenstadt angegriffen und schwer verletzt haben. Laut Anklage stachen die Täter mehrmals mit einem Messer zu und schlugen auf Stefan T. ein. Der trug eine Nasenbeinfraktur und mehrere Stichwunden davon.

Der Angeklagte äußerte sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen nicht, so dass der Richter anschließend Stefan T. in den Zeugenstand berief. Eine gute Stunde lang schilderte der junge Mann, der inzwischen in Ketzin ( Wustermark) lebt und laut seiner Aussage verheiratet und Vater einer kleinen Tochter ist, seine Erinnerungen an den Abend vor gut drei Jahren.

Unterschiedliche Schilderungen zu Details der Tat

Er sei auf dem Weg zu einem Freund gewesen, als nahe des Falkenseer Bahnhofs plötzlich mehrere Personen aus einer schwarzen Mercedes-Limousine sprangen und ihn angriffen. Während er in der polizeilichen Vernehmung nach der Tat von Messern und einer Machete als Angriffswaffen gesprochen hatte, war vor Gericht die Rede von einem Messer, Schlagstock und Pfefferspray. Auch die Zahl der Angreifer blieb uneindeutig, schwankte zwischen drei und sechs. Stefan T. erklärte bei seinen Schilderungen, sich früher im Rockermilieu bewegt zu haben, dort jedoch „im Guten“ gegangen zu sein. Zudem räumte der heute 27-Jährige ein, in der Vergangenheit in Berührung mit Betäubungsmitteln „in erheblichem Umfang“ gekommen zu sein. In diesem Zusammenhang erwartet ihn in einigen Wochen eine Verhandlung.

Für Fragen – die in der Verhandlung nicht beantwortet werden konnten – sorgte der Fakt, dass das an besagtem Abend im April 2018 von den Tätern genutzte Fahrzeug in Verbindung mit weiteren Angeklagten der Betäubungsmittelanklage steht, für die Stefan T. sich demnächst vor Gericht verantworten muss. Er kenne weder das Fahrzeug noch dessen Besitzer, erklärte der 27-Jährige.

Viele Fragen zur Täterbeschreibung durch den Geschädigten

Seine Schilderungen erzeugten bei Richter, Staatsanwalt und Verteidiger sichtliche Zweifel. Dies traf insbesondere auch auf die Täterbeschreibung von Stefan T. am Tatabend zu. So beschrieb er die Angreifer bei der Polizei als deutscher Herkunft. Den aus Syrien stammenden Angeklagten, offenbar ein Freund seines jüngeren Bruders, habe er Monate nach der Tat zufällig auf der Internetplattform Instagram erkannt, als dieser ihm als Kontakt vorgeschlagen worden sei. Als er dessen Foto sah, habe er gewusst: „Der ist es“. Der Polizei teilte er diese Erkenntnis zunächst nicht mit. Er äußerte sie erst später im Rahmen eines Lichtbildvergleiches im Zuge der Ermittlungen.

Sowohl für den Staatsanwalt als auch für den Verteidiger waren die Aussagen letztlich nicht ausreichend schlüssig, so dass beide auf Freispruch für den Angeklagten plädierten. Es gebe „zu viele Widersprüche“, so der Staatsanwalt. Nicht mit Sicherheit könne festgestellt werden, dass der Angeklagte einer der Beteiligten der Tat war. Dass es den Angriff gegeben habe, sei unstrittig. Der genaue Hergang jedoch sei trotz der Aussagen des Geschädigten vor dem Gericht nicht zweifelsfrei zu klären. Als einzig unmittelbarer Zeuge gebe es auch nach seinen Schilderungen zu viele Unklarheiten. Seine Erzählungen seien sehr „variantenreich“, erklärte der Verteidiger von Fadi R. in seinem Plädoyer. Für eine Verurteilung aber „reicht das eben nicht aus“. Der Rechtsstaat könne nicht eine der verschiedenen Varianten, die Stefan T. „angeboten“ habe, dann glauben, so der Verteidiger.

Unterschiedliche Hintergründe der Tat für möglich gehalten

Wer den heute 27-Jährigen letztlich wirklich angegriffen hat, ließ sich am Dienstag nicht zweifelsfrei klären. Möglich seien auch Auseinandersetzungen im Rocker- oder Drogenmilieu. Ein „erklärbares Motiv für solch eine schwere Tat“ sei nach wie vor offen, so der Staatsanwalt. Zumal Stefan T. ein beträchtlicher Geldbetrag, den er kurz zuvor bei der Bank abgehoben hatte, bei dem Überfall nicht entwendet wurde. Fadi R. verließ den Gerichtssaal daher nach gut zwei Stunden als freier Mann.

