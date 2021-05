Millionenumfang: Hauptausschuss Falkensee beschließt Vergaben für Bauprojekte

Falkensee

Über jede Menge großes Zahlenwerk hatten die Mitglieder des Falkenseer Hauptausschusses am Mittwochabend in ihrer Sitzung zu befinden. So galt es, über insgesamt fünf Vergabebeschlüsse für Bauleistungen mit einem Gesamtvolumen von mehr als sieben Millionen Euro zu entscheiden. Beschlossen wurden der Zuschlag für die jeweils folgenden Maßnahmen:

Erdbauarbeiten für das Hallenbad: Insgesamt zwölf Angebote gingen bei der europaweiten Ausschreibung für das sogenannte zweite Los des Hallenbadneubaus, die Erdbauarbeiten, ein. Das wirtschaftlichste Los erhielt den Zuschlag. Es stammt von der Abbau Wiwa Wagner GmbH aus Berlin und hat ein Auftragsvolumen von 255 079,64 Euro.

Rohbauarbeiten für das Hallenbad: Im Rahmen der europaweiten Ausschreibung für das sogenannte vierte Los des Hallenbad-Neubaus, die Rohbauarbeiten (d.h. Hoch- und Tiefbauarbeiten), gingen fünf Angebote bei der Stadt ein. Drei dieser Angebote mussten ausgeschlossen werden, den Zuschlag erhielt das wirtschaftlichste Angebot von der Anes Bauausführungen Berlin GmbH mit einem Volumen vom 4 730 182,82 Euro.

Anliegerstraßenbau in der Blumenstraße, Güntherstraße, Muselowstraße und Am Tiefen Grund: Acht Angebote gingen ein, den Zuschlag erhielt die Strabag AG aus Seddiner See. Sie reichte das wirtschaftlichste Angebot mit einem Volumen vom 925 531,96 Euro ein. Über die Anliegerbeiträge für den Straßenbau wird in Falkensee seit geraumer Zeit in der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüssen wieder erbittert diskutiert. Das Ziel ist eine Satzungsanpassung. Noch herrscht jedoch darüber kein Konsens unter den Abgeordneten.

Hauptstraßenbau in der Potsdamer Straße: Für den Bau des Straßenabschnitts zwischen der Gemeindegrenze und der Straße der Einheit gingen sieben Angebote ein, fünf davon mussten ausgeschlossen werden. Den Zuschlag erhielt das Unternehmen Eurovia aus Michendorf für das wirtschaftlichste Angebot von 1 973 130,98 Euro.

Heizzentrale in der Europaschule: Diese Maßnahme wurde europaweit ausgeschrieben, sieben Angebote gingen insgesamt ein. Zwei Angebote mussten ausgeschlossen werden. Das wirtschaftlichste Angebot über 396 270 Euro von der Techem Solutions GmbH aus Eschborn erhielt den Zuschlag.

Von Nadine Bieneck