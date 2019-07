Falkensee

Einen wirklichen Plan hatten sich Mio, Moritz, Jason und Florian für den Bau ihres Pappbootes nicht zurechtgelegt. „Wir haben überhaupt keine Strategie, sondern bauen einfach drauflos“, erklärte Mio. Dabei setzten die vier Jungs voll auf sogenanntes Panzertape, besonders robustes Klebeband. „Das gibt Stabilität und verhindert, dass Wasser eindringt“, erklärten sie. Wobei sie auch ein Kentern gerne in Kauf genommen hätten. „Eigentlich wollen wir gar nicht, dass es schwimmt, weil wir unbedingt ins Wasser wollen“, so Moritz.

Organisiert von den Streetworkern

Mehr als 40 Kinder aus Falkensee und Dallgow trafen sich Donnerstag am Ufer des Falkenhagener Sees zum traditionellen Pappbootrennen. Inzwischen zum fünften Mal wurde dieser Ferienhöhepunkt von den Streetworkern aus Dallgow und Falkensee, dem Jugendklub Saftladen des Vereins Mikado sowie den Jugendklubs des ASB aus Dallgow, Seeburg und Falkensee organisiert.

Mio, Moritz, Jason und Florian setzten voll auf Klebeband. Je mehr, desto besser lautete ihre Devise. Quelle: Danilo Hafer

„Die Hauptakteure sind die Kinder. Die Boote werden genau so gebaut, wie sie es sagen“, erzählte Frank Nossack, Streetworker aus Dallgow. So griffen die Erwachsenen den jungen Bootsbauern nur etwas unter die Arme. Frank Nossack kümmerte sich für einige um den Bau der Paddel. An anderer Stelle wurde beim finalen Verkleben der einzelnen Bauteile geholfen.

„Alle Kinder sind Gewinner“

Welches Boot am Ende das beste war, darauf sei es aber gar nicht angekommen. „Es geht nicht darum, einen Pokal zu verleihen und zu sagen ’Du bist Erster und du leider nur Zweiter’. Heute sind alle Kinder Gewinner“, betonte Frank Nossack. Neben dem Spaß am Bauen und der anschließende Mutprobe, ob es das selbstgebaute Gefährt auch über den See schafft, stand noch ein weiterer Aspekt im Vordergrund des Pappbootrennens. „Es geht auch darum, dass die Kinder lernen, was es heißt, als Gruppe zu arbeiten. Denn das wird sie auch in der Ausbildung oder im Studium begleiten“, so Nossack.

Besonders ambitioniert ging das Team von Mikado an das diesjährige Rennen heran. Ihr Boot „Raph-zahn“, benannt nach dem Erbauer Raphael, war so gut gebaut, dass es in einer eigenen Kategorie antrat. Es wurde nämlich schon vorbereitet zum See gebracht und nicht, wie bei allen anderen, erst ab zehn Uhr vor Ort gebaut. Mit Drachenkopf und Fahne war es ganz klar der Hingucker unter den Pappbooten.

Raphael traute sich gleich mit zwei Eigenbauten auf den See. Hingucker war sein Boot „Raphzahn“. Quelle: Danilo Hafer

Mit einem tiefen Schwerpunkt war es vor dem Kentern geschützt und so kam der zehnjährige Kapitän auch sicher am Ufer an. Doch das reichte Raphael noch lange nicht. Er baute ein zweites Boot. „Wir bauen noch einen Katamaran mit zwei großen Schwimmkörpern“, erklärte der Zehnjährige. Schon beim Bau war er sich sicher, dass es gute Chancen hat. Da ihn die beiden großen Papp-Schwimmkörper an zwei Gurken erinnerten, wurde das Boot schließlich auf den Namen „ Gurkenpower“ getauft.

Kapitän gesucht

Mit Gurkenpower ging es schließlich ans andere Ufer und sogar wieder zurück. Der junge Kapitän war sichtlich zufrieden mit seinem Werk.

Deutlich zufriedener waren auch die Dallgower, nachdem ihr Titanic-Nachbau im vergangenen Jahr zum Scheitern verurteilt war. In diesem Jahr fehlte hingegen ein geeigneter Kapitän. Dem eigenen Team war das Wasser wohl zu kalt. Doch schnell fand sich Abhilfe und auch die „Dalle“ kam sicher auf der anderen Seite des Falkenhagener Sees an.

Von Danilo Hafer