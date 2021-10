Mit dem Rad historisch bedeutsame Orte in Dallgow-Döberitz erleben

Falkensee/Dallgow-Döberitz

28 geschichtsinteressierte Menschen trafen sich am Sonnabendmorgen, um an der historischen Radrundfahrt der Vorbereitungsgruppe Stolpersteine Falkensee und Umgebung teilzunehmen. Mitglieder der Stolpersteingruppe hatten zuvor recherchiert und zu jedem der zehn Erinnerungsorte der historischen Radrundfahrt bedeutsame Informationen zusammengetragen.

Start der historischen Radrundfahrt war das ehemalige Wohnhaus von Gertrud Kolmar in der Feuerbachstraße 13 in Falkensee. Quelle: Enrico Berg

Los ging es in der Feuerbachstraße 13 in Falkensee beim Stolperstein für Gertrud Kolmar. Hier berichteten Cornelia Hellwig und Klaus-Peter Mentzel von der Vorbereitungsgruppe über das Leben der bekannten Lyrikerin. Es war der letzte Wohnort von Gertrud Kolmar, bevor sie am 2. Mai 1943 nach Auschwitz deportiert und dort im Konzentrationslager ermordet wurde. Weiter ging es zu den Stolpersteinen des Ehepaares Katz in der Nauener Straße und zum Stolperstein von Martin Karpinksi in der Mittelstraße in Dallgow-Döberitz. Hier übernahm Rüdiger Schäfer das Reden und informierte die Teilnehmer über das Leben dieser Menschen. Die Tour führte entlang verschiedener geschichtsträchtiger und historisch bedeutsamer Orte, an denen Reden gehalten wurden. So erhielten die Teilnehmer Informationen aus der Zeit des NS-Regimes und der deutsch-deutschen Geschichte.

Jörg Kluge (70) aus Berlin war einer von 28 Teilnehmern der historischen Radtour. Quelle: Enrico Berg

An jedem Punkt der Tour wurden die historischen Hintergründe erläutert oder auch kleine Geschichten erzählt. So erfuhren die Teilnehmer am märkischen Platz von Annika Harrison einiges über die Blütezeit der Gastronomie, das Kneipenleben und von den ehemaligen Zwangsarbeiterunterkünften. Ein weiterer Halt der Radrundfahrt fand hinter dem Rathaus statt. Hier steht eine achteckige, steinerne Ruine. Das sind die Überreste des 1913 fertiggestellten Wasserturms der Villenkolonie. Der 54,6 Meter hohe Turm benötigte drei Jahre Bauzeit, weiß Annika Harrison zu berichten. Zum Kriegsbeginn 1939 wurde der Turm bis zum Sockel zurückgebaut. Grund war wohl der Flugplatz in Staaken, der als Militärflugplatz genutzt wurde. Der Wasserturm war für die Tiefflieger zu hoch und musste weichen. Ines Oberling von der Stolpersteingruppe übernahm beim nächsten Halt am Rewe-Markt das Zepter und klärte auf. Dort führte früher die F 5 – die Fernverkehrsstraße 5 –, vorbei. „Die Besonderheit der F 5 war, dass sie die einzige Transitlandstraße war, deshalb durfte sie im Sommer auch mit dem Fahrrad befahren werden“, erzählt Ines Oberling.

Der Bahnhof in Dallgow-Döberitz war der letzte Halt der historischen Radrundfahrt der Vorbereitungsgruppe Stolpersteine Falkensee und Umgebung. Quelle: Enrico Berg

Im Anschluss wurden noch die Haltepunkte Badestelle Schwanengraben und der Wasserturm an der Wilhelmstraße angefahren und von Michael Koch und Rüdiger Schäfer kommentiert, bevor es dann zum letzten Halt an den Bahnhof Dallgow-Döberitz ging. Hier hatte Uwe Ulrich die Recherchen betrieben und seine Ergebnisse den Teilnehmer verkündet. „Das war heute unsere erste Teilnahme bei der historischen Radrundfahrt. Wir haben viel dazu gelernt. Uns hat es so gut gefallen, dass wir bei der nächsten Radrundfahrt wieder mit dabei sind“, sagen Ute und Udo Bartelsmeier aus Falkensee. Auch für Thomas Pirlich aus Falkensee war die Radrundfahrt eine Premiere. „Es war spitze. Das Wetter war klasse und die lockere Art und Weise hat mir gut gefallen. Toll, dass sich mehrere Personen die Mühe gemacht haben, zu recherchieren, um ihr Wissen dann an die Teilnehmer weiterzugeben. Auch die Mischung der Themen fand ich gut.“

28 geschichtsinteressierte Menschen nahmen an der historischen Radrundfahrt in Dallgow-Döberitz teil. Quelle: Enrico Berg

Ines Oberling zeigte sich sehr zufrieden mit der historischen Radrundfahrt. „Es freut uns, dass heute wieder so viele Menschen Interesse an der Geschichte und an unserer Arbeit zeigen. Das Schöne ist, dass die Mitglieder alle verschiedenen Rollen haben und jeder das macht, was er besonders gut kann und mag. Uns verbindet das Interesse an der Geschichte des Nationalsozialismus und die Auswirkungen im Osthavelland.“ Die radelnden Teilnehmer erhielten Einblicke in die Zeit des NS-Regimes und der deutsch-deutschen Geschichte. „Was beide Epochen miteinander verbindet und bis heute einen Bogen in die Gegenwart schlägt, ist die gelebte Nachbarschaft, dies ging von Solidarität über Verrat bis hin zum Tod“, ergänzt Ines Oberling.

Von Hannelore Berg