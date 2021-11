Szenen wie in einem Film: Ein alkoholisierter 15-Jähriger randaliert und wird, in Absprache mit den Erziehungsberechtigten, in eine psychiatrische Klinik verbracht. Ein 20-Jähriger kommt mit gehobenen Fäusten auf die Beamten zu, sodass nach mehrfacher Androhung, Pfefferspray eingesetzt wurde.