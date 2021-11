Falkensee

Die besten Ideen, sagt Lars Köhler, kommen ihm, nachdem er ein paar Gläser Bier getrunken hat. So auch 2018, als sich der gelernte Koch aus einer Kreuzberger Bar auf den Heimweg machte: „Ich hatte tierisch Lust auf einen Hot-Dog, es gab aber überall nur Burger. Da habe ich mir gedacht, ich muss das selbst in die Hand nehmen und einen mobilen Hot-Dog-Stand starten“, erinnert sich Köhler lachend. Aus der Schnapsidee wurde Ernst und gemeinsam mit seiner Falkenseer Freundin Anna Fischer gründete er das Unternehmen „Bike Dogs“. Mit der Entscheidung könnte er glücklicher nicht sein.

Von der Rikscha zum 50er-Jahre-Trailer

„Ganz am Anfang haben wir uns eine Lasten-Rikscha gebaut, wo hinten ein Grill drauf war. Die stand dann aber erst einmal im Garten rum, weil unsere Hauptjobs uns zu sehr eingenommen haben“, erzählt Köhler. Ausgerechnet die Corona-Pandemie sorgte für den entscheidenden Impuls: „Ich habe meinen Job als Küchenchef verloren und hatte auf einmal die Zeit, meinen Traum zu verwirklichen. Vorher hätte ich es mich wahrscheinlich gar nicht getraut, so einen sicheren Arbeitsplatz aufzugeben.“

Bike Dogs startete am Anfang noch als Lasten-Rikscha. Quelle: Privat

Schnell war klar: Die Rikscha reichte als Gefährt nicht mehr aus. „Dadurch, dass sie komplett mit Muskelkraft betrieben ist, kam man nicht sonderlich weit. Außerdem mussten wir irgendwann mit Auto Sachen mit transportieren“, so der Koch. Also besorgten sich die Hot-Dog-Fans einen 50er-Jahre-Trailer, den sie ans Auto hinten anhängen können. Innen drin: Küchenausstattung und an einem großen Grill kann ordentlich gebrutzelt werden.

Inzwischen haben sie sich mit einem Anhänger vergrößert. Quelle: Privat

Köhlers Kochkünste sind international geprägt

Serviert werden längst nicht nur Hot-Dogs. „Richtig beliebt sind unsere Corn-Dogs. Das sind Würstchen am Stil, die in Maisteig ausfrittiert werden“, beschreibt Köhler. Er hat früher regelmäßig als Saisonkoch gearbeitet und so einige Länderküchen kennengelernt. Acht Jahre lang reiste er durch die halbe Welt: Schweiz, Belgien, Italien, Bali waren nur einige seiner Stopps. Seine Kochkünste sind deswegen vielfältig: „Ich kann auch Schweizer Graupensuppe oder Sushi zubereiten. Bei unserem Bike-Dog-Stand verkaufen wir Chili con carne. Das koche ich so, wie ich es drüben gelernt habe. Es schmeckt dort nämlich ganz anders.“

Bike Dogs verkauft vor allem Hot Dogs. Quelle: Privat

Das Angebot wird von der Kundschaft gut angenommen: „Wir sind quasi das ganze Jahr durch gebucht. Wir waren beispielsweise an den Wochenenden immer auf Streetfood-Festivals unterwegs“, erzählt Anna Fischer, die sich als gelernte Grafikdesignerin neben ihrem Hauptjob um Werbung und Büroarbeit kümmert. Aktuell steht der mobile Hot-Dog-Stand noch bis zum 19. Dezember auf dem Weihnachtsrummel in der Landsberger Allee in Berlin. Die Corona-Pandemie macht auch ihnen zu schaffen: „Wenn die 2G-Regelung ausgerufen wird, fangen wir nächstes Jahr wieder bei Null an.“

Das Paar liebt die Freiheit des neuen Lebensstils

Doch davon lassen sich die beiden nicht entmutigen, zu viel gefällt ihnen an dem neuen Lebensstil: „Ich habe die Freiheit zu machen, was ich will und kann es so machen, wie ich möchte. Kochen ist eigentlich ein sehr kreativer Beruf, wenn einem da ständig jemand reinredet, macht das keinen Spaß“, überlegt Köhler und Fischer ergänzt: „Man lernt andere Gegenden und neue Leute kennen und kann selbst Pläne machen. Einfach mal für eine Weile wegfahren – das ist riskant, aber auch befreiend.“

Irgendwann möchte das freiheitsliebende Paar gerne wieder in Falkensee sesshaft werden. Quelle: Privat

Aktuell wohnt das Paar in Berlin, doch die Idee ist, langfristig wieder nach Falkensee zu ziehen. Hier ist Fischer groß geworden und es zieht sie immer wieder hinaus in die grüne Umgebung. Sie hat außerdem einen Vorschlag: „Wenn es in Falkensee mal ein Streetfood-Festival gibt, kommen wir gerne mit den Bike Dogs vorbei!“

Von Leonie Mikulla