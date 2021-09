Modenschau im Falkenseer Museumsgarten

Falkensee

Das Modemuseum Meyenburg ist am Sonntag, 26. September, zu Gast im Museumsgarten in der Falkenhagener Straße 77. Die innerhalb der aktuellen Ausstellung „Mit Chic und Charme aus Falkensee“ von Irena Berjas moderierte Modenschau präsentiert ab 15 Uhr mehr als 50 Modelle eines modisch sehr bewegten Jahrzehnts. Der Eintritt ist frei.

„Wir haben etwas für Euch zusammengestellt“. Mit diesen Worten wurden dem Museum in Falkensee im Jahr 2014 zwei Kartons übergeben. Sie enthielten Teile des Nachlasses von Irena von Rügen. Die Modezeichnerin Irena von Rügen war keine Unbekannte. Das Museum besaß von ihr einige wenige kunstgewerbliche Arbeiten und Aquarelle. Doch ansonsten lagen ihr Leben und ihr Schaffen als Modezeichnerin im Dunkeln.

In dieses Dunkel kam nun mithilfe der beiden Kartons Licht unter anderem mit Briefen, persönlichen Dokumenten und vor allem zahlreichen Modezeichnungen. In den darauffolgenden Jahren wuchs der Sammlungsbestand durch weitere Schenkungen und Ankäufe an. Dazu zählen unter anderem Modezeitschriften, Schnittmustervorlagen und Modekataloge mit Zeichnungen von Irena von Rügen. Damit war im Museum Falkensee die Idee geboren, weiter zu recherchieren, Kleider nachzuschneidern und mit einer Ausstellung die Modezeichnerin Irena von Rügen vorzustellen.

Die Ausstellung läuft bis zum 27. Februar 2022 und kann zu den allgemeinen Museumsöffnungszeiten besichtigt werden.

