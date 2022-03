Falkensee

Im Rahmen einer Serie haben die einzelnen Mitglieder des Jugendbeirats der Stadt Falkensee der MAZ verraten, was sie motiviert, sich politisch zu engagieren. Mostafa Abbas ist inzwischen so etwas wie das Urgestein des Beirats: Er war an der Gründung des kommunalpolitischen Gremiums beteiligt und findet, dass es in den vergangenen vier Jahren einiges erreicht hat.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jugendbeirat sollte Jugendparlament aufleben lassen

„Ich war schon immer politisch interessiert. 2018 bin ich das erste Mal zur Jugendkonferenz gegangen – die war damals die Anlaufstelle für politisch Interessierte, die nicht direkt in eine Partei eintreten wollten“, erzählt der 17-Jährige. „Dann ging es direkt Schlag auf Schlag und ich habe bei verschiedensten Veranstaltungen mitgeholfen“, so Abbas. In den Gesprächen mit den anderen Jugendlichen wurde deutlich, dass sie gerne stärker in lokalpolitische Entscheidungsprozesse einbezogen werden möchten. „Früher gab es ein Jugendparlament, das eingeschlafen ist. Wir wollten es gerne wieder aufleben lassen. Deswegen hatten wir die Idee, den Jugendbeirat zu gründen, um Politik auf offizieller Ebene betreiben zu können“, erinnert sich das Beiratsmitglied.

Für ihn war eine Vielzahl verschiedener Anliegen ausschlaggebend dafür, sich in der Gartenstadt einbringen zu wollen. „Damals gab es noch das Egal, den selbstverwalteten Jugendtreff. Schon damals war klar, dass er abgerissen wird. Es gab erste Pläne für den Kreisverkehr und in jedem Vorschlag verschwand das Egal”, erzählt Abbas. Da fiel ihm das erste Mal auf, wie wenig Jugendliche machen können: „Da, wo man sich ausbreitet, ist man fehl am Platz. Wir wollten Jugendliche in Falkensee sichtbarer machen, denn wir werden oft entweder verleugnet oder ignoriert.” Ein Beispiel ist für ihn der Mangel an Bolz- und Fußballplätzen in Falkensee: „Inzwischen haben wir weniger Plätze als am Anfang. Es werden Ziele gesetzt und die werden nicht eingehalten”, kritisiert Abbas.

Viele Baustellen im Bildungsbereich

Ein weiterer Bereich, in dem der Schüler noch viel Handlungsbedarf sieht, ist der Bildungsbereich. „Mir fehlt ein Austausch zwischen Schulen und Stadtpolitik. Schulen werden zu wenig aktiv in Entscheidungsprozesse einbezogen. Damit meine ich die Schülerinnen und Schüler, die schlussendlich von Entscheidungen betroffen sind”, erklärt Abbas, der bereits drei Mal im Bildungsausschuss für den Jugendbeirat saß. Ein Beispiel ist für ihn die seit Jahren schwelende Debatte um eine neue Turnhalle für die Immanuel-Kant-Gesamtschule. „Ich war selbst früher auf der Kant-Schule und verstehe nicht, warum man als Stadt die Schule nicht klar über den Stand der Planung informieren und sie in diese einbeziehen kann. Stattdessen wird über viele Ecken kommuniziert”, bemängelt Abbas.

Doch ihm geht es nicht nur darum, Möglichkeiten zu haben, auf einzelne bildungspolitische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. „Ich finde, es wird viel zu wenig dafür getan, Schüler und Schülerinnen mit Stadtpolitik an sich vertraut zu machen”, überlegt der 17-Jährige. Er fordert, dass lokalpolitische Prozesse transparenter gestaltet werden und im Rahmen des Unterrichts anschaulich an sie herangeführt wird. „Bevor ich Mitglied des Jugendbeirats wurde, hatte ich kaum Ahnung, wie das alles überhaupt abläuft. Wer sind die Entscheidungsträger? Wie sind die Abläufe? Dieses Wissen sollte in Schulen vermittelt werden”, findet Abbas.

Abbas möchte Lehrer werden

Im Bildungsbereich hat Abbas auch sein persönliches Steckenpferd gefunden. Als Praktikumsstelle suchte er sich die Kita Spatzenhaus aus. „Es hat mich immer interessiert, wie es den Erziehern und Erzieherinnen geht und ich finde die Arbeit, die sie leisten, sehr wichtig”, so der Schüler. Beruflich möchte er später gerne mit Jugendlichen arbeiten: „Ich mache in zwei Jahren mein Fachabitur in der Richtung Sozialwesen und möchte danach Geschichte und LER auf Lehramt studieren”, verrät der 17-Jährige. Wegen der vielen schulischen Anforderungen sitzt Abbas für den aktuellen Jugendbeirat nicht mehr im Bildungsausschuss. Er informiert sich jedoch trotzdem zu aktuellen politischen Debatten in Falkensee, die ihm persönlich wichtig sind.

„Ich habe die Diskussion um die Stübing-Villa viel verfolgt und finde es sehr gut, dass sie schlussendlich nicht abgerissen wurde. Auch in der Debatte um Neubau oder Abriss der Bibliothek bin ich für den Erhalt“, erzählt Abbas. Für ihn hat das einen einfachen Grund: „Es gibt so viel Historie und wir reißen eine nach der anderen ab. Da wo Hellweg ist, stand früher eine riesige Militär-Kaserne. Die Stadtbibliothek ist ein Wahrzeichen von Falkensee. Da muss man einfach mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man will, dass Falkensee eine schöne Stadt ist.“

Der Jugendbeirat wird ernst genommen in der Lokalpolitik

Inzwischen ist Abbas Mitglied bei B90/Die Grünen und beteiligt sich an der Grünen Jugend. Dazu motiviert hat ihn auch seine mehrjährige Mitarbeit im Jugendbeirat. „Ich habe gemerkt, dass wir etwas verändern können. In vier Jahren haben sich einige Dinge zum Positiven gewandelt. Am Anfang wurden wir nicht ernst genommen. Obwohl wir uns von Anfang an in Aufgaben hineingearbeitet haben, wurde kaum auf inhaltliche Themen Bezug genommen“, erinnert sich Abbas. Inzwischen ist das anders – erst Ende letzten Jahres stieß der Jugendbeirat eine überraschend umfangreiche Debatte über Hygienemittelspender für Mädchen an Falkenseer Schulen an – mit Erfolg, die Anschaffung wurde beschlossen.

Abbas erhofft sich, dass Jugendliche den Jugendbeirat als Anlaufstelle bei Wünschen und Schwierigkeiten wahrnehmen. „Wir haben immer ein offenes Ohr, auf unserer Website findet man Kontaktmöglichkeiten. Die Leute können sich immer bei uns melden mit Problemen. Egal, wie verrückt die Idee ist – wir lesen alles gerne durch und dann weiß man zumindest, dass man mit Ideen nicht alleine ist.“

Von Leonie Mikulla