Wozu braucht ein Jäger einen ATV? Motor Fun Sports in Falkensee verkauft Motorräder und vierrädrige Fahrzeuge – Im MAZ-Gespräch erzählt Inhaber Kai Lehmann, wie er als Pilot eine Fachwerkstatt eröffnete, warum er Jäger als Kunden hat und was ihn bei seiner Arbeit bewegt.

Etwa 140 verschiedene Fahrzeuge bietet Motor Fun Sports am Capitol am Bahnhof Finkenkrug in Falkensee an. Quelle: Franziska von Werder