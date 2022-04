Falkensee

Unbekannte entwendeten Donnerstagnacht ein Motorrad, das in Falkensee am Straßenrand geparkt war. Aufgrund erster Ermittlungen konnte der Tatzeitpunkt festgestellt werden: 4.45 Uhr.

Lesen Sie auch Motorrad in Falkensee gestohlen

Es hat ähnliche Straftaten bereits mehrfach in der Region gegeben.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beamte nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls auf. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3 000 Euro. Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Die Ermittlungen zu dem Fall dauern weiterhin an.

Von MAZonline