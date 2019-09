Falkensee

Die Bürgermeister-Motorradtour startete am Sonntagvormittag am Haus am Anger in Falkensee. In diesem Jahr führte die Route über Neuruppin nach Rheinsberg.

Die 237 teilnehmenden Motorräder wurden von der Motorradstaffel der Brandenburger Polizei begleitet.

Vor Jahren von Altbürgermeister Jürgen Bigalke ins Leben gerufen, ist die Tour in Falkensee längst zur festen Tradition im Veranstaltungskalender der Stadt geworden.

Von MAZ