Es ist kalt, die Straßen nass und ein leichter Regen hat eingesetzt. Trotzdem lässt sich Anne Peterson von ihrem Vorhaben nicht abbringen. Sie schlüpft in ihre Stiefel und streift sich die Winterjacke über. Die Kinder werden ebenfalls warm angezogen. Dann geht es gemeinsam raus. Das Ziel der jungen Familie: Den zahlreichen Müll, der zwischen den Bushaltestellen Zentrum und Oranienburger Straße in Nauen achtlos weggeworfen wurde, aufzusammeln.

Passiert ist das Ganze kurz vor Weihnachten, am Dienstag, den 22. Dezember. „Der Weg sah einfach nur eklig aus, es hat mich unglaublich gestört“, sagt Anne Peterson. Täglich laufe sie dort entlang. Eine Stunde war sie schließlich mit ihren drei Kindern unterwegs, um den rund 600 Meter langen Weg von all dem Dreck auf dem Boden zu befreien. Zigarettenpackungen, Chipstüten und Trinkflaschen „waren bestimmt 80 Prozent von dem, was auf dem Boden lag“, berichtet die 39-Jährige im MAZ-Gespräch. Insgesamt hätten sie anderthalb 120-Liter-Beutel mit dem Müll gefüllt.

Auch ihren Kindern ist die Umwelt wichtig

Die sinnlose Umweltverschmutzung ärgere sie. Überall im Ort würden Mülleimer stehen, weshalb sie noch weniger Verständnis für den weggeworfenen Dreck habe. „Das zeigt den Egoismus der Menschen“, sagt Peterson. Der Müll stört – trotz jungen Alters – auch ihre umweltbewussten Kinder. Zehn, sechs und zwei Jahre alt sind Julius, Calvin und Maisie. Julius habe in der Vergangenheit bereits bei der Aktion „Saubere Sache“ mitgemacht, bei der er ebenfalls Straßen vom Müll befreit habe. Inzwischen fragen ihre Kinder sie bereits selbst schon, wann sie denn das nächste mal die Straßen zusammen sauber machen würden. „Ihnen ist das Thema wichtig. Sie sind aufgeschlossen und offen dafür“, erzählt Peterson. Selbst würden die drei keinen Müll auf die Straßen schmeißen.

Für ihre Aktion hat die Familie indes nicht nur positives Feedback erhalten. „Es sind Leute an uns vorbei gelaufen, die die Augen verdreht haben“, sagt Peterson. Vermutlich, weil sie mit ihrem Bollerwagen, der die Beutel voller Müll transportierte, viel Platz auf der engen Straße einnahmen. Entmutigen lasse sie sich davon aber nicht. Denn es gab auch freudige Rückmeldungen: Herzlicher als die Augenverdreher seien „vier liebe Damen“ gewesen, „die sich für die Arbeit bei uns bedankt haben“, erzählt Peterson.

Vor allem für ihre Kinder würde sie das freuen. So würden sie merken, dass sie etwas Gutes getan haben und das von anderen bemerkt wirkt. Gerade bei jungen Menschen sei solches Feedback wichtig. Peterson selbst hofft, dass zukünftig noch mehr Menschen für das Thema sensibilisiert werden. Sie selbst ist froh, ihren Kindern dadurch gewisse Werte vermitteln zu können.

Doch nun ist der Weg wieder voller Müll

Rund eine Woche nach der Aktion ist der Weg indes bereits wieder von Müll übersät. Darüber ist Anne Peterson mächtig verärgert. „Gestern hätte man schon wieder sammeln können“, sagt sie. Da es jedoch „nichts bringt, darüber zu jammern“, plant sie nun, zusammen mit ihren Kindern öfter auf die Straße zu gehen, um der Umweltverschmutzung etwas entgegen zu setzen. Freiwillig und ehrenamtlich will die Familie zukünftig öfter den Müll einsammeln und ordnungsgemäß entsorgen. Sie gehe sowieso täglich rund fünf Kilometer spazieren. Zudem „müssen die Kinder eh raus, und das Gehirn lüften ist wichtig“, sagt die junge Mutter lachend.

Anna Peterson hofft, dass die Straßen am Silvestertag überwiegend sauber bleiben. Zumal Feuerwerke in diesem Jahr verboten sind. Schon länger wird von Umwelt- und Tierschutzvereinen gefordert, Feuerwerke zu Silvester entweder ganz zu verbieten oder lediglich an zentrierten Plätzen stattfinden zu lassen, an denen die Menschen das Spektakel dann gemeinsam anschauen können.

Sollten sich am Neujahrstag dennoch wieder Müllberge auf den Straßen türmen, sei sie bereit, ihn aufzusammeln. „Im letzten Jahr haben wir das genauso getan“, sagt die 39-Jährige. Zumindest die Straßen vor dem eigenem Haus würde sie dann vom Schmutz befreien. „Und nach Silvester hilft ja auch die Stadt, den Dreck und Müll zu entsorgen“, sagt sie.

