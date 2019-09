Alt Brieselang

Erneut wurden in der Gemarkung Pausin, in der Nähe von Alt Brieselang, illegal Abfälle entsorgt. Diesmal handelt es sich um etwa sieben bis acht Kubikmeter Styropor, das zuvor als Dämmmaterial an eine Fassade geklebt war.

Die Oberförsterei Brieselang bittet wieder um Mithilfe bei der Aufklärung dieser Umweltstraftat. So fragt Gerd-Arne Küster: Hat jemand beobachtet, wie diese Abfälle im Wald entsorgt wurden? Hat jemand beobachtet, dass Dämmmaterial von einer Fassade entfernt wurde? Oder hat möglicherweise jemand eine Firma mit entsprechenden Arbeiten beauftragt und darauf vertraut, dass die Abfälle ordnungsgemäß entsorgt werden?

Wie er sagt sollten die Bauherren bei der Vergabe solcher Arbeiten auf einem Entsorgungsnachweis bestehen, den jede zugelassene Abfallannahmestelle ausstellt. Die Oberförsterei nimmt Hinweise unter 033232/3 60 05 gerne entgegen.

Von MAZ