Museum Falkensee mit Malerei von Menge und Musik von Zöllner

Falkensee

Mode im Februar, Malerei im März, die Zöllner im Mai – das Museum Falkensee ist wieder geöffnet und hat viele Pläne für das Frühjahr.

Falkenseer Chic und Charme

Die aktuelle Ausstellung „Mit Chic und Charme aus Falkensee – Modezeichnungen von Irena von Rügen“ ist noch bis einschließlich 27. Februar zu sehen. In der Sonderausstellung präsentiert das Museum Modezeichnungen der 1950er und 1960er Jahre von Irena von Rügen, die in Falkensee lebte. Nach ihrer Ausbildung am Lette-Verein in Berlin (1925-1928) arbeitete sie erfolgreich als freiberufliche Modezeichnerin.

Kooperation mit Modemuseum Meyenburg

In Kooperation mit dem Modemuseum Meyenburg wird originale Mode der 1950er und 1960er Jahre gezeigt. Einige Modelle sind nach originalen Schnittmustern für die Ausstellung nachgefertigt worden. Der Film „Ein flottes Sommerkleid entsteht“ macht dies erlebbar.

Malerei von Jörg Menge folgt

Danach ist die Ausstellung „Das Staunen des Pan“ mit Malerei und Zeichnungen des Falkenseer Künstlers Jörg Menge zu sehen. Die Präsentation wird vom 12. März bis 12. Juni gezeigt. Am 12. und 13. März gibt es eine offene Vernissage bei freiem Eintritt in die Galerie des Museums. Der Künstler ist an beiden Tagen anwesend.

Von Leipzig nach Falkensee

Menge ist gebürtiger Leipziger, er studierte an der Kunsthochschule Berlin Malerei und Grafik. Eigene Ausstellungen führten ihn unter anderem nach Paris, Moskau, Wien und Berlin. Jörg Menge lebt und arbeitet in Falkensee.

Offene Ateliers im Havelland

Für die Ausstellung haben die Museumsleute ein Begleitprogramm erarbeitet. So beteiligt sich das Museum am 7. und 8. Mai an der Aktion „Offene Ateliers im Havelland“ und ist bei freiem Eintritt geöffnet am Sonnabend von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Künstler Jörg Menge ist Sonnabend und Sonntag anwesend.

Die Zöllner in Falkensee zu Gast

Musik gibt es am Sonnabend, 7. Mai, ab 18 Uhr zu hören. Dann sind „Die Zöllner“ im Museumsgarten zu Gast. Als Trio Infernale treten Dirk Zöllner, André Gensicke und Tobias Unterberg auf.

Alle Angaben unter Vorbehalt und unter Berücksichtigung der geltenden Vorschriften und Verordnungen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie. Es gelten die allgemein gültigen Abstands- und Hygieneregeln (Maskenpflicht).

Das Museum befindet sich in der Falkenhagener Straße 77 von Falkensee, geöffnet ist es Dienstag und Mittwoch von 10 bis 16 Uhr, Donnerstag, Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr; Montag, Freitag und feiertags geschlossen.

