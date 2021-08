Museum zeigt 50er-Jahre-Mode aus Falkensee

Falkensee

Im Falkenseer Museum wird umgebaut. Bald wird hier Mode zu sehen sein. Bei „Chic und Charme aus Falkensee“ wurden viele Kontakte nach Berlin und Meyenburg geknüpft. Zustande kam eine vielfältige Ausstellung über die Falkenseer Modezeichnerin Irena von Rügen.

Die Ausstellung wird am 12. September eröffnet und damit eine besondere Coronaphase für das Museum beenden. Die Galerie des Hauses hatte nämlich wegen der zwischenzeitlichen Schließzeiten die Ausstellung „Druckgraphik Nr. 7“ ungewöhnlich lange gezeigt. „Der ursprüngliche Ausstellungsplan geriet völlig durcheinander“, erklärt Museumsleiterin Gabriele Helbig. Jetzt wurde ein neuer Plan bis Mitte 2022 aufgestellt. Der beginnt am 12. September mit den Modezeichnungen von Irena von Rügen.

Modezeichnungen aus dem Nachlass von Irena von Rügen

Der Anstoß zu dieser Ausstellung wurde eigentlich 2014 gegeben. „Damals wurden uns zwei Kartons mit Sachen aus dem Nachlass von Irena von Rügen übergeben“, erzählt Gabriele Helbig. „Das Museum hatte bis dahin nur einige wenige Exponate zu der Frau, einige bemalte Decken und einige wenige Aquarelle. Sonst lagen ihr Leben und ihr Schaffen als Modezeichnerin für uns im Dunkeln“, erinnert sich die Museumsleiterin. Nun begann die Sichtungs- und Forschungsarbeit: Briefe, Bescheinigungen, Wohnungsanträge, Modezeichnungen und Blumenstillleben waren ins Museum gekommen. Weitere Schenkungen folgten, darunter ein Modekatalog und zwei Schnittmustervorlagen aus dem Leipziger Verlag für die Frau. Sie zeigten: Irena von Rügen, die Frau aus Finkenkrug, hat Mode in der DDR der 50er-Jahre durchaus mitgestaltet. Im Modekatalog des Verlags für die Frühjahr-Sommer-Saison 1959 stammten alle Zeichnungen der 59 Modelle von Irena von Rügen.

Schnittbögen, die Irena von Rügen entworfen hat. Quelle: Marlies Schnaibel

Die Falkenseer forschten weiter, nahmen Kontakt zum Modemuseum Meyenburg, zum Lette-Verein Berlin und zum Stadtmuseum Berlin auf. Auch vom Kreisarchiv des Landkreises und vom Stadtarchiv Falkensee kam Unterstützung.

50er-Jahre-Chic und „Der rote Dior“

Nach den vorhandenen Schnittvorlagen wurden zwei Kleider nachgeschneidert und werden in der Ausstellung gezeigt. Taillierter 50er-Jahre-Chic kam da zustande: das „Jugendliche Kleid“ und das „Flotte Sommerkleid“ sind entstanden, das eine mit Punkten, das andere mit Streublümchen. Fotografien des Falkenseer Fotografen Heinz Krüger passen zu der Ausstellung, er hatte unter anderem den Modeschöpfer Heinz Bormann, genannt „Der rote Dior“, bei der Arbeit mit seiner Kamera begleitet.

Begleitveranstaltung mit Modenschau des Modemuseums Meyenburg

All das wird ab dem 12. September im Falkenseer Museum gezeigt. Einige Begleitveranstaltungen sind geplant, so am 26. September eine Modenschau im Garten mit Modellen aus den 50er- und 60er-Jahren. So eine Führung durch die Ausstellung im November, wenn Heike-Katrin Remus, Sammlungsleiterin „Mode und Textilien“ vom Stadtmuseum Berlin zu Gast ist.

Die Mode-Ausstellung selbst wird bis Februar 2022 gezeigt, ehe sie nach Meyenburg ins dortige Modemuseum wandert. „Wir hoffen, dass die Coronalage es zulässt, unseren Plan auch umzusetzen“, sagt die Museumsleiterin.

Kein Backofenfest in diesem Jahr

Das gilt auch für die anderen Veranstaltungen, die in diesem Jahr noch geplant sind. Auf das besucherintensive Backofenfest und auf Stadtrundfahrten wurde 2021 verzichtet, aber einige Angebote wollen die Museumsleute unterbreiten. So am 28. August die Kinonacht im Gutspark, am 30. Oktober eine Führung zum Tag „Feuer und Flamme für unsere Museen“, im November die Präsentation des Heimatjahrbuches oder im Dezember die Autorenlesung mit Gernot Wolfram.

Von Marlies Schnaibel