Falkensee

Das Falkenseer Museum in der Falkenhagener Straße 77 beteiligt sich am Internationalen Museumstag am 19. Mai. Im Fokus steht in diesem Jahr der Schriftsteller Theodor Fontane, der in Brandenburg wirkte und 2019 seinen 200. Geburtstag feiert.

Fotografensicht auf Fontanes Wanderungen

Ihm ist die aktuelle Ausstellung im Museum gewidmet. Zwei Fotografen setzen sich mit seinen Wanderungen und seinen jetzt entdeckten Notizbüchern dazu auseinander.

Vortrag zu Notizbüchern

Los geht es am 19. Mai um 15 Uhr mit dem Vortrag „Schneiden, Kleben und Skizzieren – Theodor Fontanes Notizbücher“. Anschließend lädt die Vortragende Gabriele Radecke (Theodor-Fontane-Arbeitsstelle, Universität Göttingen) Interessierte zum Gespräch ein.

Film Rhinland gezeigt

Um 16.30 Uhr wird der Film „Rhinland Fontane“ ( Deutschland, 2017) gezeigt. Im Anschluss treffen sich der Regisseur Bernhard Sallmann, Fotograf Lorenz Kienzle und Gabriele Radecke zum Filmgespräch.

