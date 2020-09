Falkensee

Bei den Falkenseer Musiktagen 2020 wird sehr schnell klar, dass hier die Klarinette den Ton angibt. Eine gute Gelegenheit, um dieses besondere Instrument in all seinen Facetten kennen zu lernen.

Am Freitag, 18. September, um 19 Uhr eröffnet „ Klezmer tov!“ mit Harry’s Freilach das Abschlusswochenende der Falkenseer Musiktage in der Falkenhagener Kirche, bei gutem Wetter vor der Tür als Open-Air-Erlebnis.

Anzeige

Klezmer im Blut

Ein Klezmer ist ein Musiker, der sein Instrument wie die menschliche Stimme singen, grummeln und lachen lassen kann. Harry’s Freilach sind genau solche Musiker, sie haben Klezmer im Blut.

Weitere MAZ+ Artikel

Am Samstag, 19. September, um 15 Uhr gerät in der Falkenhagener Kirche alles aus den Fugen: in ihrem humorvollen Programm „Präludien und Un-Fugen“ präsentiert das Bremer Klarinettenquartett Barockes und Klassisches, Tango und Swing, kuriose Klänge und seltsame Lyrik und sorgt so für ein unterhaltsames musikalisches Wechselbad.

Beethovens Geburtstag

Den großen Abschluss macht am Sonntag, 20. September, um 10.30 Uhr in der Falkenhagener Kirche in einem Matineekonzert der große Meister Beethoven, dessen 250. Geburtstag 2020 gefeiert wird.

Unter dem Titel „Was Sie schon immer über Beethoven wissen wollten...“ spielen die Pianistin und künstlerische Leiterin der Falkenseer Musiktage, Isabelle Engelmann, sowie der Klarinettist Horia Dumitrache und die Cellistin Gabriella Strümpel unter anderem Beethovens Gassenhauertrio und gehen den meistgestellten Fragen zum Altmeister nach: Wer war eigentlich Elise? Hat Beethoven die Mondscheinsonate wirklich im Mondschein geschrieben?

Karten unter 0170/32 43 467 oder per E-Mail an annette.heller@gmx.de

Von MAZ