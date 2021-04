Eine Farbattacke auf mehrere Gebäude in Falkensee sowie ein damit in Zusammenhang stehendes Bekennerschreiben beschäftigten am Mittwoch Polizei, Kommunalpolitik sowie ein Busunternehmen in der Gartenstadt. Auslöser dafür: der AfD-Parteitag im Erlebnispark Paaren im März. Ziel des Anschlags waren der Havelländer Landrat sowie ein Busunternehmer.