Protest in der Gartenstadt - Nach Berlin-Absage: AfD will Landesparteitag in Falkensee abhalten

In Berlin musste ihr Landesparteitag ausfallen, weil niemand einen Raum zur Verfügung stellen wollte. Nun will die Berliner AfD nach Brandenburg ausweichen. Im Januar soll in der Falkenseer Stadthalle getagt werden – das gefällt einigen gar nicht.