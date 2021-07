Nach Unwetterkatastrophe: Falkenseer Verein kurbelt Spendenaktion für Stolberger an

Falkensee/Stolberg

Die Katastrophenbilder aus den Überschwemmungsgebieten in Westdeutschland der vergangenen Tage lassen viele Havelländer nicht kalt. Zu denen, die den Betroffenen helfen möchten, gehört der SV Falkensee-Finkenkrug. „Bei der Lage dort vor Ort ist auch bei uns der Wunsch groß, die Menschen zu unterstützen“, sagt Vereinschef Sven Steller sichtlich bewegt. Schnell sei man sich einig gewesen, ein „lange geplantes“ Testspiel der Fußball-Männermannschaft gegen den SC Staaken am Mittwoch (19 Uhr, Leistikowstraße) zum Ausgangspunkt einer Spendenaktion zu machen.

Sven Steller, Vereinschef des SV Falkensee-Finkenkrug. Quelle: Nadine Bieneck

Spenden sollen dem FC Stolberg aus einem der stärksten betroffenen Gebiete zugutekommen

Die Gelder, die an diesem Abend zusammenkommen, sollen dem FC Stolberg zugutekommen. Der Verein, unter dessen Dach drei Männer-und sieben Junioren-Mannschaften Fußball spielen, ist in einer der am stärksten betroffenen Regionen im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande bei Aachen ansässig. Thomas Schiffer, Trainer der zweiten Männermannschaft und Mitglied des Vereinsvorstandes, beschreibt die Lage vor Ort als „unvorstellbar“. Gemeinsam mit Vereinsmitgliedern war er in den vergangenen Tagen von früh bis spät in Stolberg unterwegs, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen.

„Wir laufen durch Stolberg und wo eine Tür offen steht, packen wir mit an“, erzählt er. Der Fluss, der den Ort regelrecht überrollt habe, „hat sonst eine Höhe von vielleicht 30 Zentimetern. Das ist ein Flüsschen“, sagt Schiffer, „es ist für uns noch gar nicht so richtig zu fassen, was da passiert ist.“

Thomas Schiffer vom FC Stolberg 2010/1923. Quelle: Verein

Die Flut sei für Stolberg vor allem auch deshalb „richtig bitter“, so Schiffer, „weil hier in den letzten fünf, sechs Jahren die gesamte Innenstadt komplett saniert und modernisiert wurde. Die Straßen, die Parkanlage, die Innenstadt – das Bauprojekt sollte in diesem Jahr endlich abgeschlossen werden“, erzählt er. Hinzu komme: „Wir leben in einer wirtschaftlich nicht einfachen Region.“ Umso härter habe das Hochwasser die ansässigen Unternehmen nun getroffen. Für viele Menschen stehe daher auch der Arbeitsplatz im schlimmsten Fall auf der Kippe.

Die Stolberger Innenstadt ist völlig zerstört. Quelle: Marius Becker/DPA

Als der Anruf aus Falkensee auf Schiffers Handy aufblinkt, ist der 33-Jährige ebenso überrascht wie ergriffen. „Dass so viele Menschen Anteil an unserer Situation nehmen und helfen wollen, das gibt uns unglaublich viel Mut und Kraft“, sagt er. „Diese Unterstützung zu spüren, das ist in dieser Katastrophe der einzige Hoffnungsschimmer“. Dann überlegt er einen Moment und die Fußballleidenschaft kommt bei ihm durch. „Falkensee-Finkenkrug, die haben doch vor ein paar Jahren im DFB-Pokal gespielt“, fachsimpelt er. Kurz blitzt ein Stück Normalität im Leben des 33-Jährigen auf, das derzeit alles andere als normal ist. „Wir haben damals die Bilder vom Oder-Hochwasser im Fernsehen verfolgt. Das war für uns unfassbar weit weg“, blickt er nach Brandenburg. „Nun erleben wir das Ganze selbst.“ Die Situation auf den Straßen mute an „wie aus der Kulisse eines Katastrophenfilms, nur dass wir mitten drin sind“, beschreibt er die Lage in seinem Heimatort, der mit knapp 57 000 Einwohnern nur wenig größer ist als Falkensee.

Die Aufräumarbeiten in der Stadt laufen inzwischen auf Hochtouren. Quelle: Marius Becker/DPA

Die Sportanlagen des Vereins seien glücklicherweise verschont geblieben. Doch zahlreiche Vereinsmitglieder stehen vor dem Nichts, das Unwetter hat ihnen jegliches Hab und Gut entrissen. Ganz besonders nimmt Schiffer das Schicksal eines Spielers mit, der kurz vor Corona ein Hotel in der Region gepachtet habe. „Dann kam die Pandemie. Nun stand er endlich vor der Neueröffnung, doch das Hochwasser hat alles zerstört. Er steht vor dem wirtschaftlichen Totalschaden“, erzählt der Trainer. „Wir waren vor Ort, haben einfach alles wegschmeißen müssen, was sich im Gebäude befand“, sagt er, sichtlich erschüttert.

Aufnahmen aus Stolberg vom 18. Juli. Quelle: Marius Becker/DPA

Es ist ein Schicksal von tausenden, die sich in den betroffenen Regionen derzeit abspielen. Und es sind diese Berichte, die auch Sven Steller bewegen. „Ich finde es gut, dass viele große Spendenaktionen deutschlandweit anlaufen“, sagt er. „Wir als Verein möchten uns noch lieber auf persönlicher Ebene engagieren. Wir bekommen hoffentlich viel Geld zusammen, das wir anschließend direkt an betroffene Menschen vor Ort weitergeben können.“ Absehbar sei bereits jetzt, dass im Spendentopf nicht nur der Erlös des Fußballabends landet. „Spieler unserer Mannschaft sind bereits auf mich zugekommen und wollen sich privat an der Spendenaktion beteiligen“, berichtet Steller.

Es sind Bilder wie diese aus Stolberg, die auch Sven Steller enorm bewegen. Quelle: Marius Becker/DPA

Aus diesem Grund werden am Mittwoch weitere Spenden gesammelt. Wer es an diesem Tag nicht in die Leistikowstraße schafft, kann die Aktion zudem über das Spendenkonto des Vereins unterstützen. „Wir leiten alle eingehenden Spenden 1:1 an den FC Stolberg weiter“, sagt Steller. „Und wir würden uns freuen, wenn viele Menschen das Anliegen unterstützen. Die Betroffenen vor Ort haben unsere Hilfe bitter nötig. Geld zu spenden, hilft angesichts der vielen zerstörten Existenzen jetzt sicher am meisten“.

Spendenkonto beim SV Falkensee-Finkenkrug ist geöffnet

Spenden können auf das Spendenkonto des SV Falkensee-Finkenkrug unter dem dem Betreff „Stolberg-Hilfe“ bei der MBS überwiesen werden. Die IBAN lautet DE37 1605 0000 3812 0010 46.

Von Nadine Bieneck