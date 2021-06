Nach Vorwürfen: Sicherheitsunternehmen aus Falkensee wird überprüft

Falkensee

Die Wogen schlugen hoch, vor knapp drei Wochen, beim in Falkensee ansässigen Sicherheitsunternehmen „German Security“. In verschiedenen Medien waren Vorwürfe von Verstrickungen der Firma in die Neonazi-Szene sowie engen Verbindungen zur organisierten Kriminalität erhoben worden. Geschäftsführer Christian Hecht äußerte sich gegenüber der MAZ ausführlich zu den Vorwürfen und wies diese von sich. „Wir distanzieren uns von jeder Art von Extremismus. Dafür ist in unserem Unternehmen kein Platz. Das ist nicht zielführend und funktioniert in dem Bereich, in dem wir arbeiten, auch gar nicht“, erklärte er.

Polizei legt Kooperation vorerst „auf Eis“

Dennoch hatten die Medienberichte, unter anderem im RBB, Folgen. So erklärte die Brandenburger Polizei, die Vorwürfe zu prüfen und vorerst die Zusammenarbeit mit „German Security“ als Kooperationspartner „auf Eis zu legen“. Das Falkenseer Unternehmen ist seit 2019 Mitglied des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft (BDSW), der wiederum mit der Polizei kooperiert. Auch im Hauptausschuss der Stadt Falkensee, die mit dem Unternehmen ebenfalls zusammenarbeitet, wurden die Vorwürfe erörtert.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Prüfungen der Polizei dauern unterdessen an, wie Pressesprecher Torsten Herbst auf MAZ-Nachfrage mitteilt. Bis zur Klärung der berichteten Sachverhalte sei die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen auf Grundlage der mit dem BDSW bestehenden Kooperationsvereinbarung durch die Polizei auf Eis gelegt worden. „Dies erfolgte in enger Abstimmung mit dem BDSW.“ Grund dafür seien die in der Kooperationsvereinbarung mit dem BDSW festgelegten Teilnahmekriterien, „insbesondere die Ablehnung jeglicher Form von politischem Extremismus und Distanzierung von jeglicher Art der Diskriminierung“, so Herbst. Zudem hätten sich Polizeipräsidium und BDSW darauf verständigt, „das bisherige Aufnahmeprozedere von Sicherheitsunternehmen in die Kooperationsvereinbarung von Polizei und BDSW zu prüfen. Dabei wird es insbesondere darum gehen, wie die Zuverlässigkeit der an der Kooperationsvereinbarung beteiligten Unternehmen zukünftig noch besser als bisher festgestellt werden kann“. Herbst weist darauf hin, dass „wer sich Kooperationspartner der Polizei nennen möchte“, eben auch die in der Kooperationsvereinbarung festgelegten Teilnahmekriterien erfüllen müsse. „Das prüfen wir im Hinblick auf dieses Sicherheitsunternehmen gerade gemeinsam mit dem BDSW.“

„Erkenntnisse liegen uns nicht vor“

Auf MAZ-Nachfrage beim Bundesverband erklärte dessen Hauptgeschäftsführer Harald Olschok: „Die in den Medien erhobenen Vorwürfe gegen ein Mitgliedsunternehmen aus Falkensee sind uns bekannt. Konkrete Erkenntnisse liegen uns nicht vor. In Absprache mit dem Polizeipräsidium Brandenburg haben wir uns darauf verständigt, die Mitgliedschaft des Unternehmens in der 2018 unterzeichneten Kooperationsvereinbarung ruhen zu lassen.“

Stadt überprüft Unternehmen in Rücksprache mit Landesbehörden

Christian Hecht wandte sich nach Bekanntwerden der ersten Medienberichte direkt an den Falkenseer Bürgermeister Heiko Müller (SPD). „Wir arbeiten schon lange mit der Stadt zusammen. Ich hielt es für geboten, ihn persönlich darüber zu informieren“, sagt der Geschäftsführer des Sicherheitsunternehmens. Die Stadt nahm daraufhin Rücksprache mit den Landesbehörden auf, wie sie der MAZ auf Nachfrage mitteilte. „Sicherheits- und Bewachungsfirmen werden im Zusammenhang mit der Zulassung, dem Betrieb und in Hinblick auf Mitarbeitende geprüft. Diese Prüfung erfolgt durch den Fachbereich Gewerbe der Stadt und basiert auf Bewertungen und Einschätzungen des Landeskriminalamtes und des Verfassungsschutzes des Landes Brandenburg“, erklärt Stadtsprecherin Yvonne Zychla.

Letzte Überprüfung erfolgte erst im April

Die letzte Überprüfung von „German Security“ sei erst im April dieses Jahres erfolgt und habe „zu keinen Beanstandungen geführt“. Im Rathaus gehe man davon aus, „dass die zuständigen Behörden des Landes Brandenburg die Stadt informieren würden, wenn es Erkenntnisse gäbe, die den Einsatz des Unternehmens im Sicherheits- und Bewachungsbereich in Frage stellen“, so Zychla weiter. Derartige Informationen lägen der Stadt nicht vor.

Grundsätzlich hätten sich Unternehmen, die für die Stadt arbeiten, „an Recht und Gesetz zu halten. Das betrifft auch Firmen im Sicherheits- und Bewachungsbereich“. Für diese sei zudem „vom Gesetzgeber eine besonders intensive Prüfung der Zuverlässigkeit vorgesehen“. Diese erfolge in Zusammenarbeit mit Landeskriminalamt und Brandenburgischem Verfassungsschutz. „Die Anforderungen gehen deutlich über ein einfaches Führungszeugnis hinaus. Erforderlich ist ein ,besonderes Führungszeugnis’“, so Zychla.

Keine Beanstandungen bei Überprüfung durch die Stadt

Im Rahmen der Überprüfung im April seien „weder die Voraussetzungen für die Durchführung der Tätigkeiten noch die Arbeit der Firma zu beanstanden“, erklärt Zychla. Die Stadt Falkensee arbeitet mit dem Unternehmen seit Jahren zusammen. Dieses übernimmt Schließ-, Kontroll- und Bewachungsaufgaben an und auf kommunalen Liegenschaften sowie Kontrollaufgaben, beispielsweise am Falkenhagener See und im Stadtzentrum, unter anderem auf dem Campusplatz. Auch werde die Firma seit Jahren bei Festen und Veranstaltungen eingesetzt, so bei der Durchführung von Stadtfesten.

Die ursprüngliche Berichterstattung des RBB, die die Vorwürfe ausgebreitet hatte, ist unterdessen im Zuge einer von „German Security“ erwirkten Unterlassungserklärung aus dem Internet verschwunden und nicht mehr abrufbar.

Von Nadine Bieneck