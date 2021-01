Gleich in mehreren regionalen Facebook-Gruppen im Havelland ploppten in den vergangenen Tagen Grafiken auf, mit denen Werbung für ein „Corona Testmobil“ gemacht wurde. Wer hinter der „AG Schnelltest“ steckt, die für dieses Angebot wirbt, ist unklar. In Falkensee hinterfragte man daher schon bald die Seriösität des Angebots.