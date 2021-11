Falkensee

Viele Jahre wirkte er in der Falkenseer Kommunalpolitik als Stadtverordneter mit. Längst nicht nur deshalb war Erhard Stenzel, zudem Bürgerpreisträger der Stadt Falkensee sowie Ehrenvorsitzender der Linken in der Gartenstadt, ein ganz besonderer Mensch. Denn in jungen Jahren kämpfte er als Widerstandskämpfer in der französischen Résistance im Zweiten Weltkrieg und war zuletzt deren letzter deutscher Überlebender. Nach langer Krankheit verstarb Erhard Stenzel nun im Alter von 96 Jahren am Donnerstag, den 18. November 2021.

Als Achtjähriger erlebt Stenzel, wie sein Vater von der SA in Schutzhaft genommen und später ermordet wird

Bereits als Achtjähriger hatte er miterleben müssen, wie sein Vater am 2. Mai 1933 aufgrund gewerkschaftlicher Aktivitäten von der SA in sogenannte Schutzhaft genommen worden war. Stenzel sah seinen Vater nie wieder, dieser wurde 1944 im KZ Buchenwald ermordet. Im letzten Lehrjahr seiner Ausbildung als Schriftsetzer wurde der junge Erhard Stenzel wegen des Verdachts auf Sabotage dann selbst verhaftet. Während der dreimonatigen Haft vielfach körperlich und psychologisch misshandelt, konnte ihm dieser Vorwurf dennoch nicht nachgewiesen werden, so dass er schließlich wieder freigelassen werden musste. Seine Schilderungen aus dieser Zeit bezeugten das brutale Vorgehen in der damaligen Zeit. So sei er während seiner Haft gezwungen worden, ein Dutzend Hinrichtungen, Enthauptungen mit dem Beil, mit anzusehen. Die Wachmannschaften zwangen den jungen Mann, auf einem Tisch stehend durch das Fenster seiner Zelle den Enthauptungen zuzusehen. Ein Wachmann stand hinter ihm und drohte ihm mit Erschießung, falls er wegsähe.

Als Siebzehnjähriger wurde Stenzel dann 1942 zur Wehrmacht eingezogen und schließlich nach Nord-Frankreich abkommandiert. Dort lief er im Januar 1943 zur französischen Widerstandsbewegung Résistance über. Aus Gewissensgründen und wissend um die Lebensgefahr, die Wehrmachtsangehörigen bei Fahnenflucht drohte. Ab Januar 1944 kämpfte Stenzel aktiv gegen die deutschen Truppen. Unter anderem wurde er Zeuge des Massakers der Deutschen an der Zivilbevölkerung von Oradour, aber auch der Befreiung von Paris. In Abwesenheit wurde er von einem Militärgericht wegen der Entfernung aus der Wehrmacht zum Tode verurteilt. Das Urteil wurde erst 2002 durch das „Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile in der Strafrechtspflege“ durch den Deutschen Bundestag aufgehoben.

Erhard Stenzel bei der Bürgerpreisverleihung in Falkensee im Jahr 2017. Quelle: Tanja M. Marotzke

Erhard Stenzel erreicht als Zeitzeuge hunderte Kinder und Jugendliche an Schulen

Der in Freiberg geborene, gebürtige Sachse war nach Kriegsende und Rückkehr in seine Heimat unter anderem im Verlagswesen für die Sächsische Zeitung und später die Zentrag tätig. Familiäre Gründe führten ihn 1978 schließlich nach Falkensee, wo er bis zu seinem Tode lebte. Unter anderem setzte er sich hier stets für die Bewahrung des Außenlagers Falkensee des KZ Sachsenhausen ein und berichtete als Zeitzeuge immer wieder in Schulen von seinen Erlebnissen in der Zeit des Faschismus. Die jährlichen Gedenkveranstaltungen anlässlich der Befreiung des Außenlagers waren für ihn stets Pflichttermin. Auch für weitere Veranstaltungen Überlebender mit Nachkommen oder Jugendlichen stellte er sich immer wieder als Redner zur Verfügung und berichtete über die seelischen, psychischen und physischen Belastungen der Kriegshandlungen für einen jungen Menschen, wie er selbst es damals war. Viele hunderte Jugendliche erreichte Stenzel mit seinen Schilderungen im Rahmen von Projekten oder Unterrichtsstunden über die Jahre hinweg. Sein Leben lang widmete sich Stenzel der Aufklärung und dem Kampf gegen den Faschismus. Nach der deutschen Wiedervereinigung gehörte er zudem der Stadtverordnetenversammlung von Falkensee an und wurde zwischenzeitlich zu deren stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (SPD) überbrachte Erhard Stenzel zu dessen 95. Geburtstag am 5. Februar 2020 Glückwünsche. Quelle: Privat

Als Widerstandskämpfer beteiligt an der Befreiung von Paris, Rouen und Le Havre

Im Rahmen seines Widerstandskampfes innerhalb der französischen Bewegung hatte Stenzel, der direkt an den Kampfhandlungen beteiligt war, zu den Befreiern von Paris, Rouen und Le Havre gehört und dazu beigetragen, tausende Zivilisten von der Wehrmachtbesetzung zu befreien.

Stenzels letzter öffentlicher Auftritt im Mai 2021. Quelle: Enrico Berg

Von Frankreich als „Held der französischen Republik“ geehrt – Auszeichnung durch die Bundesrepublik bleibt ihm verwehrt

Frankreich ehrte Stenzel 1945 als „Held der französischen Republik“. Der Landtag Brandenburg zeichnete ihn 2016 mit einer Medaille zur Anerkennung von Verdiensten für das Gemeinwesen aus. Die Stadt Falkensee überreichte ihm im Jahr 2017 einen Sonderpreis des Bürgerpreises der Stadt. Eine offizielle Auszeichnung durch die Bundesrepublik – 2019 war Stenzel für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen worden – blieb ihm indes bis an sein Lebensende verwehrt. Ein Denkmal setzte ihm jedoch die Falkenseer Dokumentarfilmerin Heide Gauert. Sie produzierte 2017 mit Fördermitteln des Landes Brandenburg ein dokumentarisches Lebensporträt über Erhard Stenzel. Dessen Titel: „Sie nannten mich Benjamin – Erhard Stenzel“. Seinen letzten öffentlichen Auftritt absolvierte Erhard Stenzel im Mai 2021. In seinem Garten war ein Gedenkstein in Erinnerung an seinen Kampf für den Frieden aufgestellt und ihm zu Ehren ein Baum gepflanzt worden.

Von Nadine Bieneck