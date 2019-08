Falkensee

Nach langer Suche hat Norbert Gebauer nun zwei engagierte Nachfolgerinnen für seine Buch- und Notenhandlung in Falkensee gefunden. Ivonne Henning und Manuela Dietzsch werden das Geschäft ab September unter dem Namen „Kapitel 8“ weiterführen.

„Wir erfüllen uns damit unseren Kindheitstraum“, sagt Manuela Dietzsch. Die 41-Jährige lebt seit eineinhalb Jahren in Falkensee. „Da ich gerne und viel lese, führte mich mein Weg recht schnell in die Buchhandlung von Herrn Gebauer. Dort sah ich dann das Schild ’Buchladen zu verkaufen’“, erinnert sie sich. Davon erzählte sie einer Freundin, die wiederum kannte Ivonne Henning und brachte beide zusammen. „Ich kenne die Buchhandlung seit 1993 und wusste, dass ein Nachfolger gesucht wird. Als ich dann Manuela kennenlernte, haben wir uns einfach getraut und Herrn Gebauer gefragt, ob wir den Laden übernehmen können“, erzählt die 43-Jährige.

Buchhandlung zieht zum Jahresende um

Zum Jahresende hätte Norbert Gebauer seine Buchhandlung aus Altersgründen geschlossen. Nun führen die beiden Falkenseerinnen sie weiter. Im neuen Jahr dann auch in neuen Räumen. „Wir werden direkt an die Bahnhofstraße, ins Gebäude des Biobackhauses, ziehen“, erzählt Ivonne Henning. Derzeit liegt das Geschäft etwas versteckt auf einem Hinterhof. Vor dem Umzug wird es im Oktober für vier Wochen einen Ausverkauf im alten Geschäft geben. „Wir wollen in unserer neuen Buchhandlung ein ausgewählteres Sortiment präsentieren“, so Manuela Dietzsch.

Manuela Dietzsch und Ivonne Henning in der derzeitigen Buch- und Notenhandlung. Quelle: Danilo Hafer

Im Zuge der Umbaumaßnahmen werden die jetzigen Räumlichkeiten an der Bahnhofstraße mit weiteren Fenstern und einer Ladentür zur Straße ausgestattet. Das neue Geschäft umfasst dann etwa 65 Quadratmeter. Es bleibe weiter ein kleiner Laden, der zum Stöbern und Entdecken einladen soll. Während die neuen Räume umgebaut werden, soll die Buchhandlung im bisherigen Laden geöffnet bleiben. „Herr Gebauer wird auch noch einige Zeit als Aushilfe bei uns arbeiten“, erzählt Manuela Dietzsch.

Lesungen und Veranstaltungen geplant

In ihrer eigenen Buchhandlung wollen die beiden Frauen dann aber doch einiges anders machen. Neben einer ausgewogenen Auswahl, in der jeder Bücherfreund fündig werden soll, planen sie auch Lesungen und Veranstaltungen rund ums Buch. „Außerdem haben wir die Idee, Stammkunden zu bitten, kleine Rezensionen zu schreiben, die man anderen Kunden an die Hand geben kann“, so Dietzsch. Die Kunden zufriedenstellend zu beraten, sehen die beiden als größte Herausforderung an. „Man möchte am liebsten jedes Buch selbst lesen“, so Dietzsch.

Die 41-Jährige hatte ursprünglich Jura studiert und zuletzt in der Event- und Messeorganisation gearbeitet. „Ich habe immer ein Buch dabei und bin von klein auf damit groß geworden“, erzählt sie. Ähnlich ist es bei Ivonne Henning. Die 43-Jährige betreibt in Falkensee das Schreibatelier und hatte sich als Schülerin noch für den Beruf der Bibliothekarin interessiert.

Verantwortung teilen

„Ich habe aber schon immer von einer Buchhandlung mit Café geträumt“, erzählt sie. Dieser Traum wird nun Wirklichkeit. Denn gleich neben der neuen Buchhandlung im Biobackhaus gibt es ein Café. Davon erhoffen sich die beiden Neu-Buchhändlerinnen Synergieeffekte.

Angst, mit der Übernahme der Buchhandlung zu scheitern, haben Ivonne Henning und Manuela Dietzsch nicht. „Wir hoffen natürlich, dass uns weiter viele Stammkunden besuchen, zudem haben wir auch einen Online-Shop. Dort versenden wir Bücher innerhalb von 24 Stunden“, erklärt Dietzsch. Und auch im Laden können Bücher jederzeit bestellt werden. „Viele wissen nicht, dass Bücher schon am nächsten Tag bei uns sind, wenn wir sie bis 16.30 Uhr bestellt haben“, betont Ivonne Henning.

Dieser Tage bereiten die beiden Frauen alles für die Übernahme vor und schätzen schon jetzt, dass sie zu zweit sind. „So können wir uns die Arbeit und die Verantwortung teilen, das macht es leichter.“

Von Danilo Hafer