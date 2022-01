Nachgeblättert: Was Falkensee vor 50 Jahren bewegte

Falkensee

In der ersten Ausgabe des Jahres 1972 waren die Leser gefragt. In der MV-Umfrage wollte die Lokalausgabe Nauen wissen: „Was war Ihr schönstes Erlebnis 1971 – was erwarten Sie vom neuen Jahr?“ Das Schönste? Die Antworten reichten von der Geburt des Sohnes, vom neuen Auto, über die Abiturprüfung und die Betriebsfahrt zum Fichtelberg bis zu der Freude einer Leserin, die „nach vierjähriger Krankheit endlich wieder arbeiten gehen konnte“. Für das neue Jahr wünschten sich viele Gesundheit und Weltfrieden, manche hatten ganz konkrete Wünsche: so eine bessere Bahnverbindung nach Potsdam oder: „Für’s nächste Jahr wünsch’ ich mir einen Fünfer im Lotto.“

Lottogewinner im Kreis Nauen

Ob’s geklappt hat? Zumindest gab es Lottogewinner im Kreis Nauen, denn so wurde schon am 13. Januar in einer kleinen Meldung darüber informiert, dass ein Dallgower in der 1. Spielwoche des Jahres im Zahlenlotto vier Richtige hatte – das gab immerhin einen Gewinn von 20292 Mark. Je 1000 Mark aus der Silvesterglücksrakete gingen nach Finkenkrug und nach Nauen.

Die Wünsche der jungen Leute nach Jugendtanz

Und dann waren da noch die Wünsche der jungen Leute nach mehr Jugendtanz. Das Thema hat die Zeitungsleute das ganze Jahr über beschäftigt. Anfang der 70er-Jahre war die Zeit der Livekapellen, am Samstagabend gab es an vielen Stellen die Möglichkeit, zum Tanz zu gehen. In Falkensee konnte man im Bayrischen Hof, im Hansa-Café, im „Zum Angler“ oder im „Eichenkranz“ tanzen, auch in Nauen, Schönwalde, Paretz und Ketzin erklang Live-Musik. Dafür sorgten das RM-Trio, die Capris, die Karrasch-Combo, das Trio 72, die SZ-Combo, das Diana-Sextett, die Teddys, das BB-Trio, die Gruppe HS, die Orions, die Santos, die Kapelle Schmidt, die Kapelle Hermann Schmidtke, Union 5 Rathenow oder auch die Kapelle „Time is money“.

Genau die spielte im Falkenseer Hansa-Café und rief einen verärgerten Leser auf den Plan. In einem ironischen Leserbrief meint er: „Scheinbar ist die Zeit der ,…os‘ vorbei, also der Flamingos, Tamaros, Tamangos usw., und das Zeitalter der Sprichwörter fängt an. Da blüht uns ja allerhand, etwa: Es spielt die Band ,Trompetenstund hat Gold im Mund‘ oder etwa lateinisch ,Errare humanum est‘, zu deutsch: Irren ist menschlich.“ Er konnte nicht verstehen, wie erwachsene Menschen so etwas erdenken können.

Die SED-Kreisleitung tagt zum Jugendtanz

Gut möglich, dass die junge Generation das mit dem Namen der Band ganz anders sah. Sie wollte vor allem jugendgemäße Beat- und Rockmusik und keinen Foxtrottschwoof mit Mutti und Vati. „Jugendtanz – ein Thema, das unter den Nägeln brennt“ überschrieb denn auch die „MV“ einen Beitrag über eine große Gesprächsrunde in Falkensee. Das Thema war bei den politisch Verantwortlichen angekommen: der 2. Sekretär der SED-Kreisleitung kam und mit ihm kamen viele Funktionäre von FDJ-Kreisleitung, Rat des Kreises und der Stadt Falkensee. Dabei ging es um geeignete Räume, Technik, Eintrittspreise und Alkoholausschank. Ein weiteres Problem war das der Tanzkapelle, zwar gab es 26 im Kreis Nauen, aber nur vier davon entsprachen den Wünschen der Jugendlichen.

MV-Überschriften des Jahres 1972 „Plananlauf 1972 ist gesichert“, Ausgabe vom 6. Januar 1972: Das war knapp - die Belegschaft des VEB Sprelawerke, Plastverarbeitungswerk Staaken hatte zum 30.Dezember den Jahresplan erfüllt. Hier hatte es allerdings zum Jahresanfang größere Ausfälle gegeben: Als Grund werden Energiesparmaßnahmen und die Sperrung eines Produktionsbereiches durch die Arbeitsschutzinspektion genannt. In der Polyesterpresserei gab es Produktionsausfälle wegen Materialschwierigkeiten und Unzulänglichkeiten in der Technologie. „Schneefensterschieben in Falkensee“, 5. Februar 1972: Um das Ersticken von Fischen im alten und neuen See zu verhindern, ruft der DAV Falkensee seine Sportfreunde zu einer Aktion im Schneefensterschieben auf. „GO Falkensee - größte des Bezirks“, 7. April 1972: Die Grundorganisation 06764 der Sektion Sporttauben ist die mitgliederstärkste des Bezirkes Potsdam. 39 Sportfreunde halten 1346 Sporttauben. „Von der Rallye“, 18. April 1972: Der MC Staaken-Falkensee veranstaltet seine 2. Rallye für jedermann „Rund um Nauen“, sie beginnt mit einem Slalom vor der Gaststätte „Eichenkranz“ in Falkensee. Am Ende gewinnt das Team Hellberg/Beifahrer aus Falkensee mit einem Fiat 125 p. „Kreismeister 1972 für Stenografie“, 26. April 1972: Beim öffentlichen Leistungsschreiben der Stenografie des Kreises Nauen gewinnt Gisela Lindemann aus Falkensee. „Jubiläumsveranstaltung“, 18. April 1972: Der Gemische Chor Falkensee feiert sein 50. Jubiläumsfest. „Zusätzliche Konsumgüter“, 2. Juni 1972: Durch Sonderschichten will die Brigade „VIII. Parteitag“ des Plastverarbeitungswerk Staaken 2000 Abfalleimer über den Plan produzieren. „Damit sich auch die Jüngsten wohlfühlen“, 8. Juli 1972: Der Kindergarten in der Seegefelder Straße von Falkensee wird erweitert, ein altes Bauernhaus wird umgebaut und zum 1. August eröffnet. Der VEB Landmaschinenbau Falkensee hatte den größten Teil des Umbaus finanziert und darf dafür elf der 20 Plätzen belegen. „Für jeden war etwas dabei“, 18. Juli 1972: Trotz schlechten Wetters kamen 12 000 Besucher zur Festwoche „Falkenseer Sommer“. „20 Jahre Sonderschule Falkensee“, 16. Dezember 1972: Die Schule verfügt auch über einen Vorschulteil und einen Berufsschulteil. „Jeder kann die Chronik mitschreiben“, 16. November 1972: Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung soll eine Ortschronik erarbeitet werden, alle Bürger können mitwirken. „Vergoldung von Kontakten“, 29. Dezember 1972: Neben der Herstellung von Gold- und Edelschmuck wollen sich die Mitarbeiter des VEB Gablona in Falkensee auch auf die Vergoldung von Kontakten für elektronische Orgeln spezialisieren.

Die Falkenseer Stadtverordnetenversammlung hatte sich im Januar für mehr „niveauvolle Jugendtanzveranstaltungen“ ausgesprochen, nicht nur im „Angler“ sollte Jugendtanz möglich sein. Nach einer Aussprache mit den Gaststättenleitern der Stadt erklärte sich die Gaststätte „Eichenkranz“ bereit, kontinuierlich Tanzveranstaltungen durchzuführen.

Idee aus dem Plastverarbeitungswerk

Und noch ein Wort tauchte neu in den Zeitungsspalten auf: Diskothek. So schrieb die „MV“ im August über eine Idee aus Staaken. „Mit Plattenspieler und Tonband“ hieß es da über Toni und Wolfgang Ueberschaer, ein junges Staakener Ehepaar. Sie war Mechanikerin im VEB Plastverarbeitungswerk, er Schlosser im VEB Quarzschmelze. Sie hatten „einen großartigen Einfall“, schrieb der Reporter. Sie eröffneten mit eigenem Plattenspieler und Tonbandgerät eine Diskothek. Beim Vorsitzenden des Staakener Klubs der Werktätigen und beim Jugendklubhausleiter fanden die beiden volle Unterstützung und die Diskothek wurde aus der Taufe gehoben. Die Sache wurde ein Erfolg, die Räume des Klubhauses reichten bald schon nicht aus.

Nicht nur das Thema Jugendtanz wurde vor 50 Jahren lebhaft diskutiert. Unter der landesweiten Losung „Arbeite mit - plane mit – regiere mit“ war der MV-Leser gefragt. Viele Umfragen und Diskussionen füllten die Zeitungsseiten. „Was würden Sie tun, wenn sie Bürgermeister wären?“ wurde da gefragt. Und dabei ging es immer wieder um die leidigen Themen Dienstleistungen, Handelsprobleme, Kinderbetreuung und Wohnungssorgen.

MV 1972 - die Zeitung vor 50 Jahren Quelle: MAZ

Oder es ging um die Lage von berufstätigen Frauen. Die sahen sich als Stiefkinder im Handel. Bei einer Gesprächsrunde im Trafowerk Falkensee wurde Klartext geredet. Kinderbekleidung? „Viele Artikel werden nach wie vor unter dem Ladentisch verkauft“, kritisierte Kollegin Schmidt. Verkaufsstellen?

Ärger mit dem Handel

„Besonders vor Weihnachten waren viele Frauen gezwungen, während der Arbeitszeit Besorgungen zu machen, um bestimmte Dinge zu bekommen“, beklagte Genosse Ratey, die Ausfallzeiten wurden nachgearbeitet, störten trotzdem die Produktion. „Unsere Betriebsverkaufsstelle bekommt nie das, was bestellt wurde“, bemängelte Kollegin Heinel. Fast die Hälfte der Belegschaft im Plastverarbeitungswerk Staaken, dem größten Betrieb im Kreis Nauen, waren Frauen und Mädchen.

Nachholebedarf im Neuerwesen

Aber da wurde Nachholebedarf ausgemacht: Von 350 Kolleginnen waren noch 146 ohne Facharbeiterabschluss. Ganz mies sah es im Neuererwesen aus, in dem die Werktätige Vorschläge zur Verbesserung der Arbeitsabläufe machten. Hier machten im Plastverarbeitungswerk nur 2,2 Prozent der Frauen mit. In anderen Betrieben sah es deutlich besser aus oder es wurde vielleicht auch nur geschickter abgerechnet. Das Gummiwerk Brieselang meldete 15 Prozent, Landmaschinenbau Falkensee 19 Prozent, Polymat Staaken 20 Prozent und das Transformatorenwerk Falkensee konnte stolz verkünden: „58,5 Prozent der werktätigen Frauen in das kollektive Neuerertum“ einbezogen zu haben.

MV 1972 - die Zeitung vor 50 Jahren - Werbung von einst. Quelle: MAZ

Neben dem Begriff der „werktätigen Frauen“ gab es aber durchaus auch noch die „Hausfrauen“. Aber auch sie wirkten mit am Aufbau des Sozialismus, etwa bei der Kartoffelernte, die im Sozialismus immer eine gesamtnationale Aufgabe war. „Sortierplatz Falkensee arbeitet in drei Schichten“ titelte die „MV“ im September 1972. Auf dem Kartoffelsortierplatz Falkensee arbeiteten die Frauen, fast alle waren Hausfrauen, pausenlos am Förderband, um schlechte oder angeschlagene Kartoffeln auszusortieren. Und: „Die erste Nachtschicht zeigte bereits gute Erfolge: 350 Sack Kartoffeln für die Einkellerung.“

Viele Frauen waren in den Orts- und Wohngebietsgruppen des DFD aktiv, dem Demokratischen Frauenbund. Sie leisteten viele Stunden in der Nachbarschaftshilfe für ältere Leute, pflegten Blumenrabatten, richteten einen Bastelzirkel ein oder organisierten Urania-Vorträge. Oder die Frauen angelten. So gab es beim Ketziner Fischerfest einen großen Kreisangeltag für Frauen, den der DAV-Kreisfachausschuss organisiert hatte.

Und dann gab es vor 50 Jahren allerlei Gremien, die im sozialistischen Alltag wirkten und über die berichtet wurde: das Kreismaikomitee, das Kreisfestivalkomitee für die X. Weltfestspiele, das Kreiskomitee der ABI, das Preiskontrollaktiv, die Kreisarbeitsgruppe „Schutz der Wälder“, die Kreishygieneinspektion, das Kreiskomitee zur Vorbereitung des 50. Jahrestages der Bildung der UdSSR.

MV 1972 - die Zeitung vor 50 Jahren. Quelle: MAZ

Grund zur Trauer und zur Freude hatten die Falkenseer auch. Von einem Unglück berichtete die MV in ihrer Ausgabe vom 21. April: „Zwei Kinder in Regentonnen ertrunken“ – ein Junge aus Finkenkrug und ein Mädchen aus Staaken hatten an nicht abgedeckten und somit ungesicherten Regentonnen gespielt und waren ertrunken. Leichter dürfte es den Redakteuren gefallen sein, über den Auftritt der Falkenseer auf der Internationalen Gartenausstellung in Erfurt zu berichten. Der VEB Stadt- und Gemeindewirtschaft Falkensee erhielt auf der Iga eine der „Großen Goldmedaillen“ für „Herfa 70“, einem biothermisch granulierten, humusbildenden Dünger mit eingearbeitetem Grassamen. Gedacht für Grünflächen, Sportplätze und Liegewiesen – nicht nur in der Gartenstadt.

88 Kilometer Straßen in Falkensee befestigt

Für die wurden in der Ausgabe am 18. Februar 1972 einige statistische Angaben gemacht: 26 000 Einwohner, 6200 Häuser, vor allem Ein- und Zweifamilienhäuser, 10 000 Haushalte, 6100 Rentner, 4000 Bürger arbeiten außerhalb von Falkensee, 220 Kilometer Straßennetz, davon 88 Kilometer befestigt.

Von Marlies Schnaibel