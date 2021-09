Die im August beschlossene neue Beitragssatzung für den Anliegerstraßenbau in Falkensee ließ am Mittwochabend in der Stadtverordnetenversammlung die Gemüter erneut hochkochen. Der Grund: Die offizielle Beanstandung des Beschlusses durch Bürgermeister Heiko Müller (SPD). Dabei sorgte weniger seine Erklärung an sich, als viel mehr deren Ton für harsche Kritik.