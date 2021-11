Falkensee

Um 11.11 Uhr zischten plötzlich am Falkenseer Rathaus Böller. Eine Sirene heulte durch ein Megaphon, überall war Rauch zu sehen. Es ist wieder so weit: Die närrische Zeit beginnt. Dafür gaben die Narren verschiedener Karnevalsvereine am Donnerstagvormittag den Startschuss. Durch das Megaphon hörte man ein lautes „Helau Falkensee“ – der Ortsruf der Falkenseer Karnevalsjecken.

Günter Schmidt, Gründungsmitglied des Falkenseer Karnevalsklub (kurz „FKK“) freut sich, dass so viele verschiedene Vereine zusammenkamen: „Insgesamt sind heute sechs Berliner Vereine hier in Falkensee vertreten.“ In Berlin dürften sie nichts organisieren und seien deswegen nach Falkensee gekommen. Schmidt freut sich, in die „fünfte Jahreszeit“ zu starten.

Gerald Wind liegt der Karneval ebenfalls im Blut. Der gebürtige Rheinländer ist Präsident des KC Spandau – Karneval feiert Wind seit Kindheitstagen. Da ist der 11. November eine Anreise aus dem fernen Saarland absolut wert. Die Falkenseer freuen sich darüber.

Es ist schon etwas Besonderes: „Wir hatten alle keine Ahnung von Karneval als wir uns 2000 gegründet haben“, erinnert sich Günter Schmidt zurück. Davon ist heute nichts mehr zu spüren. So als hätten sie in ihrem Leben nichts anderes getan, bereiteten sich die Karnevalisten hinter dem Rathaus auf ihren Sturm vor. In prächtigen grün-roten Kostümen hissten sie ihre Fahnen und marschierten vor zum Haupteingang. Nachdem der Startschuss gegeben wurde, gab es kein Halten mehr. Die Narren und Goldmariechen wollen jetzt ins Rathaus.

Mit lautem Klopfen riefen sie: „Lasst uns endlich rein!“ Doch der Bürgermeister Heiko Müller (SPD) gab nicht so schnell nach. Nur einen Spalt öffnete er die Tür. Das ließ die Falkenseer noch lauter werden: „Helau Falkensee!“ Das überzeugte den Bürgermeister schließlich, der keine Wahl mehr hatte, als sich den Narren zu ergeben. Er übergab Prinzessin Kathrin Woischiski eine Holzbox. Darin befand sich ein riesiger Schlüssel zum Rathaus. „Auf unsere Regentschaft“ hörte man die Narren im Hintergrund jubeln.

Prompt marschierte die Karnevalstruppe ins Rathaus in den großen Saal, wo sie einen Tanz aufführten. Stephanie Müller ist Teil der Show- und Gardetanzgruppe: „Wir suchen immer nach neuen tanzbegeisterten Mitgliedern“, erzählt sie. Kinder ab fünf Jahren können mitmachen. Nach oben gibt es keine Altersgrenze.

Von Franziska von Werder