Neue Corona-Schnelltestzentren in Falkensee eröffnet

Falkensee

Zwei neue Testzentren bieten seit dieser Woche Corona-Schnelltests in Falkensee an. So gibt es seit Mittwoch in der Hertzstraße 3 die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Geöffnet ist hier von Montag bis Freitag, 7 bis 21 Uhr, Sonnabend 10 bis 22 Uhr und Sonntag von 10 bis 20 Uhr. Betreiberin des Testzentrums ist die An- und Verkauf am Bahnhof Wohnungsauflösung GbR.

Ein neues Schnelltestzentrum steht zudem seit kurzem am Akazienhof in der Bahnhofstraße 68 zur Verfügung. Betreiber Ismail Cetinkaya bietet Montag bis Donnerstag, 6 bis 19 Uhr, Freitag, 6 bis 20 Uhr, Sonnabend, 9 bis 20 Uhr, und Sonntag 12 bis 18 Uhr Coronatests an.

Eine aktuelle Übersicht aller Schnelltestzentren hält die Stadt Falkensee auf ihrer Website unter diesem Link bereit: www.falkensee.de/schnelltestzentrum.

Von MAZonline