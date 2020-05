Manti verlässt Fraktion mit Grünen und schließt sich der „Partei“ an

Falkensee

Es gibt eine neue Fraktion in der Falkenseer Stadtverordnetenversammlung. Jonathan Manti, Mitglied der Wählergruppe Jugend für I.R.G.E.N.D.W.A.S., hat sich aus der Fraktion mit den Grünen verabschiedet und bildet nun mit Einzelkämpferin Karoline Hintz (Die Partei) die Fraktion namens „Die Partei für I.R.G.E.N.D.W.A.S.“.

Karoline Hintz (r.) hier der SVV-Vorsitzenden Julia Concu. Quelle: Marlies Schnaibel

Karoline Hintz freut sich, „als Steigbügelhalter für die Politikergeneration XYZ“ agieren zu können. „Viel zu lange dominierten die Themen der Letztwähler den politischen Diskurs der SVV. Straßenbau, Straßenbau, Hallenbad, Straßenbau. Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel, Zeit, der Jugend und der Satire eine deutlichere Stimmen in der SVV zu verleihen“ , so Hintz, die zweite Stellvertreterin der Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Falkensee ist.

Bedauern bei den Grünen

Die Grünen bedauern den Schritt von Jonathan Manti. „Es ist schade, dass er seine Ziele in unserer Fraktion offenbar nicht wie gewünscht verfolgen konnte. Für die Zukunft erhoffen wir uns einen konstruktiven Dialog und dass es auch weiterhin zu Absprachen über gemeinsame Ziele kommen wird“, sagt die Fraktionsvorsitzende Anne von Fircks. Ihre Fraktion werde jetzt als „ Bündnis 90/Die Grünen“ geführt.

Änderungen bei Besetzung der Fachausschüsse

Die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Julia Concu (Grüne) erklärte auf Anfrage der MAZ, dass die neue Fraktion Einfluss auf die Zusammensetzung der Fachausschüsse haben wird. „Wir werden darüber reden müssen, ob die Anzahl der Stadtverordneten in den Ausschüssen verändert werden soll oder ob wir mit derselben Anzahl an Personen mit anderer Besetzung weiterarbeiten wollen.“

Harald Sempf, Dezernent in der Falkenseer Stadtverwaltung erklärt dazu: „ Die Grünen müssen einen Sitz im Hauptausschuss abgeben, die CDU je einen Sitz in den drei anderen Fachausschüssen. Möglich wäre auch, dass die Abgeordneten ihre Geschäftsordnung und damit die Anzahl der Mitglieder in den Ausschüssen ändern.“

Von Jens Wegener