Spandau/Falkensee

Mehr S-Bahn in Spandau und im Umland – auf dem Weg dahin wurde jetzt ein wichtiger Schritt getan. Für eine S-Bahn-Anbindung des Spandauer Ortsteils Falkenhagener Feld will das Land Berlin die bestehende Infrastruktur der Bötzowbahn nutzen. Für die dazu nötige Vorplanung wurde jetzt eine Finanzierungsvereinbarung zwischen der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz und der Havelländische Eisenbahngesellschaft (HVLE AG) als Betreiber der Bötzowbahn unterzeichnet. Der VBB fungiert in dem Projekt als Koordinator zwischen den Vertragspartnern.

Ausbau der Bötzow-Bahn

Der Ausbau der Bötzowbahn ist Bestandteil des Infrastrukturprojektes i2030, in dem sich die Länder Berlin und Brandenburg, die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) zusammengeschlossen haben. Für die gesamte Hauptstadtregion sollen damit mehr und bessere Schienenverbindungen geschaffen werden.

Zwei neue S-Bahn-Stationen geplant

Mit neuen S-Bahnstationen im Bereich Falkenhagener Feld soll der Bahnhof Spandau als lokaler Mittelpunkt der öffentlichen Verkehrsströme entlastet werden. Gleichzeitig erhalten die Fahrgäste zusätzliche, attraktivere und kürzere Verbindungen in die Berliner Innenstadt. An den zwei neu zu errichtenden Stationen Seegefelder Straße und Falkenseer Chaussee werden dafür anschlussfreundliche Verknüpfungen mit dem öffentlichen Busverkehr vorgesehen.

Für eine mögliche Weiterentwicklung des S-Bahnnetzes zu einem späteren Zeitpunkt wird eine optionale Weiterführung der S-Bahn von Falkenseer Chaussee bis Johannesstift planerisch mit untersucht. Die vertiefenden Planungen und Kostenschätzungen für das Projekt sollen bis 2023 abgeschlossen werden.

Auch die Strecke nach Finkenkrug wird untersucht

Die Infrastrukturmaßnahme mit der Bötzowbahn steht im Zusammenhang mit parallel stattfindenden Planungen zur S-Bahnverlängerung von Spandau nach Finkenkrug entlang der Hamburger Bahn. Beide Planungen werden in Abstimmung vorangetrieben, heißt es in einer Presseerklärung des VBB.

