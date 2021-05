Falkensee

Wenn man das Mahananda-Zentrum für Yoga und Kampfkunst in Falkensee betritt, breitet sich sofort ein Gefühl der Ruhe im Körper aus. Durch Fensterfronten auf drei Seiten fließt Licht in den großen Kursraum, in dem seit Monaten keine Gruppen miteinander praktizieren können. Seit zwölf Jahren leitet Amrei Hellwig das Zentrum in der Coburger Straße. Dass sich aktuell auch im Sportbereich Schritte Richtung Normalität abzeichnen, ist ein Grund zur Freude. Doch die Erfahrungen der Pandemie bewertet Hellwig nicht nur negativ. Und gerade die Yoga-Praxis und die dahinterstehende Philosophie könnten helfen, mit Krisen gut umzugehen.

So hilft Yoga im Umgang mit der Pandemie

„Yoga erhöht die Resilienz und aktiviert Selbstheilungskräfte. Das hilft dabei, sich selbst zu schützen. Körper und Geist sind spürbar in Verbindung“, erläutert Hellwig die Auswirkungen von Yoga. Man lerne loszulassen und sich darauf zu konzentrieren, dem Körper zu vertrauen – besonders in dieser Zeit sei dies wichtig.

Auch Monika Mohri schwört auf die heilsame Kraft von Yoga. Sie macht aktuell eine Ausbildung in ganzheitlicher Bewegungstherapie und parallel zur Yoga-Therapeutin. Auch eine Ausbildung in Ayurveda-Therapie hat sie bereits abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit Hellwig startete sie, während die Pandemie im vollen Gange war – kurz nach dem ersten Lockdown. „Ich denke, dass viele angegriffen und müde sind durch die Pandemie. Das Yoga hilft dabei, gelassener zu werden. Viele Menschen haben Ängste. Durch Entspannungs- und Mentaltraining können diese abgebaut werden“, überlegt Mohri. Ein Fokus im Yoga liege auf der achtsamen Wahrnehmung des eigenen Atems – er spiegele den eigenen Gemütszustand wider und vermittle Beständigkeit in Zeiten von häufigen unvorhersehbaren Veränderungen.

Die Yogalehrerinnen Amrei Hellwig und Monika Mohri finden, dass Yoga in der Krise helfen kann. Quelle: Leonie Mikulla

Zuversicht vermitteln steht im Vordergrund

Bei den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie machte sich das Team im Zentrum auf die Suche nach neuen Konzepten. Das gemeinsame Ziel: Zuversicht vermitteln, weiterhin in Kontakt bleiben und das Zentrum wirtschaftlich halten. Denn vor Corona fanden in dem Zentrum vorrangig Gruppenangebote im Innenbereich statt – dieser Bereich wird nun erst ganz allmählich wiederbelebt. Deswegen sei es wichtig, vermehrt draußen Angebote zu machen. „Mit den Kindern sind wir zum Beispiel rausgegangen und haben im Wald trainiert. Das fanden sie super. Wir haben gemerkt, Kampfkunst geht auch mit Abstand“, erzählt Hellwig.

Für Gruppen bis zehn Personen ist nun kontaktfreier Outdoor-Sport möglich. Mohri bietet deswegen aktuell auch Nordic-Walking-Kurse an. „Das ist sehr gut angenommen worden. Es tut den Leuten gut, einen festen Termin und sozialen Kontakt zu haben“, so Mohri. Um draußen Yoga anzubieten, hoffen die Yogalehrerinnen noch mehr geeignete Freiflächen in der Umgebung zu finden. Im Gespräch sei, den Brieselanger See zu nutzen. Dort leitet Hellwig eine eher ungewöhnliche Form des Yogas an: „Wir bieten Stand-Up-Paddeling-Yoga an auf dem Wasser. Das ist eine sehr schöne Sache. Ich stelle mich auf das Bord und nach ein paar Paddelschlägen fließt aller Stress ab. Da steht Langsamkeit im Vordergrund – das setzt ein Gegengewicht zu Optimierungswahn und Schnelligkeit im Alltag.“ Die Paddelbords lassen sich aufblasen – einmal eingepackt, kann Hellwig mit ihren Schützlingen in die Natur zu einem der Brandenburger Gewässer fahren.

Tipps für Online-Kurse

Doch auch den Online-Kursen, ursprünglich aus der Not geboren, kann Hellwig Positives abgewinnen: „Ich überlege schon, die langfristig beizubehalten. Ich habe Feedback von Leuten bekommen, die gar nicht so gerne rausgehen wollen und es schön finden, direkt nach dem Yoga ins Bett fallen zu können“, erzählt Hellwig. Sie habe persönlich ganz viel durch die Online-Praxis gelernt – durch die Ansicht der eigenen Webcam habe sie ihre Haltung verbessern können. „Das ist mein Tipp für Online-Sport: Sich selbst zu pinnen, um sich so korrigieren zu können“, regt Hellwig an. Sie habe vor Beginn der Pandemie überhaupt keine Ahnung von der Technik gehabt – letztendlich sei die Einarbeitung jedoch gut gelungen. „Wir sind beide in der Krise gewachsen. Wir haben uns der Sache gestellt, sie angepackt und nicht den Kopf in den Sand gesteckt“, sagt Mohri im Rückblick. Diese positive Lebenseinstellung hoffen die beiden auch anderen Menschen weiterhin mitzugeben.

Info: Website unter www.yoga-falkensee.de

Von Leonie Mikulla