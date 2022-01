Falkensee

Drei Monate sind vergangen seit im Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Soziales der Stadt Falkensee das erste Mal mögliche Varianten für eine neue Sporthalle der Geschwister-Scholl-Grundschule vorgestellt wurden. Am Mittwochabend nun waren sich in einer erneuten Beratung des Ausschusses alle Fraktionen einig: Umgesetzt werden soll die zweite Variante.

Drei Stadtverordnete besuchten die Schulkonferenz

„Wir hatten die Möglichkeit uns nach der letzten Besprechung im Ausschuss ein Bild in der Schulkonferenz zu machen, wie Abwägungen von Seiten der Schule zum Thema sind“, berichtete der Stadtverordnete Sven Steller (CDU). Er besuchte gemeinsam mit Amid Jabbour (FDP) und Lennart Meyer (Jugendliste) die Konferenz. Dabei habe sich ganz klar herauskristallisiert, dass auch die Schule die zweite Variante bevorzugt – dies hatte sich zuvor bereits in den Fraktionen gezeigt.

Die jetzige Sporthalle ist deutlich zu klein

Hintergrund des Verfahrens ist, dass die jetzige Sporthalle an der Scholl-Schule deutlich zu klein ist: „Dort steht so wenig Fläche zur Verfügung, dass zwei Klassen gleichzeitig in einer Einfeldhalle trainieren müssen“, berichtete Jabbour. Nur 44 Prozent des Sportunterrichts können über die verfügbare Hallenkapazität abgedeckt werden. Das soll sich nun ändern und mit der Entscheidung für eine Variante sind die Stadtverordneten einen wichtigen Schritt im Verfahren gegangen. Die zweite Variante wird mit 7.475.000 Euro die geringsten Kosten der vier besprochenen Alternativen verursachen. Die Mensa soll in der jetzigen Einfeldhalle der Schule unterkommen. Architekt Timo Klumpp hatte dies damit begründet, dass so eine klare Trennung von Schule und Sport und eine Mehrfachnutzung möglich seien.

Der Bildungsausschuss wünscht sich stärkere Vernetzung mit Schulen

Steller betonte im Ausschuss den generellen Wert davon, sich als Mitglieder des Bildungsausschusses noch stärker mit den Schulen zu vernetzen: „In der Schulkonferenz wurden auch andere Themen besprochen, die ganz spannend waren. Es war schön, Gelegenheit zu haben, zu hören, wo die Probleme sind – es wäre gut, da als Stadtverordnete auch an andere Schulen eingeladen zu werden.“

Bereits in der Vergangenheit war im Bildungsausschuss beanstandet worden, dass es wenig Sinn mache, Entscheidungen zu treffen, ohne die Vorstellungen und die genaue Situation der Betroffenen zu kennen. Und so zeigt sich auch bei der Geschwister-Scholl-Schule, dass das Thema Sporthalle über die Planung und Umsetzung der nun festgesetzten Variante hinausgeht: „In der Schulkonferenz hat auch eine Rolle gespielt, was im Bildungsausschuss bereits wichtig war: Die Frage des Flächenverbrauchs auf dem Gelände der Schule“, warf Jabbour ein und führte aus: „Es ist unser ausdrücklicher Wunsch, dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Stadtverordneten baldmöglichst eine Lösung sucht für das anliegende Gelände.“

Hintergrund ist, dass aufgrund des Baus der neuen Zweifeldhalle auf dem Schulgelände weniger Fläche für den Pausenhof zu Verfügung stehen wird. „Es ist wichtig, dass wir es dort planungsrechtlich schaffen, den Verlust der Fläche am Schulstandort selbst auszugleichen. Im Nachbargelände gibt es theoretisch noch Reserven, um das Grundstück nach Westen zu erweitern. So kann sichergestellt werden, dass es für Pausenzeiten genügend Bewegungsraum gibt“, so Jabbour. Da dies auf ein längeres Verfahren hinauslaufen würde, sollte es von der Planung der neuen Sporthalle entkoppelt werden. „Aber es ist wichtig, baldmöglichst parallel dazu ein zweites Verfahren einzuleiten“, forderte der Stadtverordnete.

Für die Mensa muss eine gute Zwischenlösung gefunden werden

Meyer brachte einen weiteren wichtigen Punkt in die Debatte ein: „Im Bereich der Versorgung durch die Mensa muss eine angemessene Übergangslösung gefunden werden, da die Bestandsmensa zuerst abgerissen werden muss, um Platz für die neue Zweifeldhalle zu schaffen.“ Da der Schulsport zu dieser Zeit trotzdem in der jetzigen Einfeldhalle im Bestandsgebäude stattfinden soll, kann die Mensa nicht direkt in die neuen Räume im Schulgebäude umziehen. „Für diese Übergangszeit muss sichergestellt sein, dass die Schüler und Schülerinnen weiterhin ein warmes Mittagessen angeboten bekommen und eine praktikable und auch angenehme Lösung gefunden wird“, sagte Meyer.

Das Verfahren für den Bau neuer Sporthallen ist insgesamt zu langsam

Jabbour kritisierte bereits im Vorfeld des Ausschusses, wie der Bau neuer Sporthallen in Falkensee generell gehandhabt wird. „Das Problem ist aus meiner Sicht, dass die Stadtverwaltung ein unglaublich langsames Verfahren ausgewählt hat. Sie haben gesagt, dass es eine Priorisierung gibt: Als erster Standort die Oberschule am Poetenweg, dann die Schollschule und dann die Kantschule. Alle sind weit überfällig und es ist eine Zumutung für die Schulen, mit diesen Schulsporthallen zu arbeiten“, urteilte Jabbour und ergänzte: „Wir sind jetzt erst in der Konkretisierung der Planung für die Oberschule am Poetenweg. Obwohl schon vor zwei Jahren entschieden wurde, dass dort ein Neubau benötigt wird, steht immer noch keine Baumaßnahme an.“ Bis die Immanuel-Kant-Gesamtschule eine neue Sporthalle bekommt, könnte es so noch um die zehn Jahre dauern – jetzige Schulanfänger werden die Schule unter Umständen beenden, noch bevor die neue Halle in Betrieb genommen wird. „Das ewig lange Verfahren wird letztendlich auf dem Rücken der Kinder ausgetragen“, resümierte Jabbour.

Von Leonie Mikulla