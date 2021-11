Neuer Chef beim SV Falkensee-Finkenkrug: Gerhard Thürling will transparenter gestalten

Falkensee

Die Zügel beim SV Falkensee-Finkenkrug (SVFF) liegen seit 19. Oktober 2021 in seiner Hand: Gerhard Thürling wurde bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung von den 150 Teilnehmern mit großer Mehrheit zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. 127 Mitglieder stimmten für ihn, zwölf dagegen, zehn enthielten sich.

Der neue Vorsitzende kommt aus der Volleyballabteilung des SVFF

Thürling, der seit vielen Jahren in der Volleyballabteilung des SVFF aktiv ist und für die Linken in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, weiß um die Herausforderung, die ihn damit erwartet. „Wenn ein Verein eine ,außerordentliche’ Mitgliederversammlung einberuft, kann man davon ausgehen, dass nicht alles rundläuft und Handlungsbedarf entstanden ist“, erklärte er kurz nach der Wahl. Er habe sich „auf die Bitte vieler langjährig vertrauter Mitglieder“ zur Kandidatur als Vereinsvorsitzender bereit erklärt, nachdem er die aktuelle Lage verfolgt habe und von verschiedenen Seiten zugetragen bekam, dass sich Probleme in mehrfacher Hinsicht zugespitzt hätten, „sowohl in geschäftlicher Hinsicht als auch in der Abstimmung zwischen den Abteilungen und dem Vorstand“.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Er wisse, dass er „mit Sicherheit vor einer großen Herausforderung stehe. Aber ich kann auf ein gutes Team von Mitgliedern zurückgreifen, die mir in Vorbereitung der Mitgliederversammlung ihre Unterstützung zugesichert haben“. Bei der neuerlichen Wahl des Vorstands sei ein Gremium gewählt worden, welches „sowohl die Erfahrungen der Älteren als auch die Frische und Kreativität der Jüngeren vereint“, so Thürling, der ergänzt: „Auch fast alle Abteilungsleiter haben mir ihr Vertrauen ausgesprochen“.

„Aufgezeigte Fehler der Vergangenheit müssen korrigiert werden“

Seine Zielstellung sei klar: „Der neue Vorstand hat jetzt die Aufgabe, die Abteilungen so zu unterstützen, dass die sportliche Betätigung der Mitglieder wieder erfolgs- und leistungsorientiert abgesichert ist und auch der Spaß am Sport nicht zu kurz kommt.“ Er wisse auch, dass „wir dafür sicher unsere Strukturen und Organisation neu betrachten und hier und da Veränderungen beschließen und aufgezeigte Fehler der Vergangenheit korrigieren müssen“. Zudem sagt Thürling: „Alles muss noch transparenter gestaltet werden. Nur so können wir alle Mitglieder auch mitnehmen. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wir einer der größten Traditionsvereine landesweit sind. Daher müssen wir wieder als verlässlicher Partner gelten, sowohl für die Mitglieder als auch unsere Fans, Freunde und Förderer des Vereins.“ Thürling betont, dass „der erste Vorsitzende ohne einen guten Vorstand keine Ziele erreichen kann“. Er hoffe, „den neuen Vorstand geschickt zu führen, um gemeinsam Erfolge feiern zu können“.

Von Nadine Bieneck