Falkensee

Forderungen nach einem lebendigeren Stadtzentrum sind seit vielen Jahren ein wiederkehrendes Thema in Falkensee. Häufig mangelt es für die konkrete Umsetzung von Ideen jedoch an Möglichkeiten zur Finanzierung. Hier setzt der seit kurzem existierende „Verfügungsfonds Falkensee“ an – dieser ermöglicht es Akteuren in der Innenstadt, ihre Projekte finanzieren zu lassen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So funktioniert die Finanzierung

„Der Verfügungsfonds ist ein Förderinstrumentarium aus der Städtebauförderung“, erklärt Birgit Würdemann (complan Kommunalberatung GmbH) die finanziellen Rahmenbedingungen. „Bund, Land und die Stadt Falkensee stellen je die Hälfte der finanziellen Mittel, die andere Hälfte muss von privaten Akteuren kommen. Allerdings hat die Stadt schon zugesagt, dass sie noch einmal 25 Prozent einzahlt“, so Würdemann weiter. Sie setzt sich in ihrer Funktion als Zentrumsmanagerin dafür ein, neue Konzepte in der Innenstadt zu entwickeln und umzusetzen.

Um den Verfügungsfonds voranzutreiben, machte sie sich bereits auf die Suche nach privaten Spendern. Wegen der Kontakteinschränkungen während der Corona-Pandemie war dies nicht so leicht: „Bisher war die Spendenakquise leider noch nicht so erfolgreich, wie wir es uns wünschen würden“, berichtet Würdemann. Dabei zählt jeder Euro – bis zu einer Summe von 7500 Euro verdoppelt die Stadt Falkensee die Spenden. Jeder und jede, die sich für das Zentrum engagieren will, kann einzahlen. In der Gesamtsumme könnten so schließlich 30 000 Euro im Fonds bereitstehen.

Kleinere Projekte können profitieren

Profitieren können davon kleinere Projekte: „Man kann mit maximal 5000 Euro beziehungsweise 80 Prozent der geplanten Kosten für das Vorhaben gefördert werden“, erklärt Würdemann. Allerdings müssen Antragstellende zunächst alles selbst vorfinanzieren und abwarten, bis sie die Zusage bekommen. „Falls es doch teurer wird, bekommt man nicht mehr Geld“, gibt die Zentrumsmanagerin zudem zu Bedenken.

Voraussetzung, um einen Antrag stellen zu dürfen, ist zunächst, dass das Projekt im entsprechend markierten geografischen Gebiet der Innenstadt umgesetzt wird und der Öffentlichkeit Nutzen bringt. Um gefördert zu werden, muss man über die Internetseite der Stadt Falkensee ein Antragsformular herunterladen und ausfüllen. „Falls das zu kompliziert ist, sind wir vom Zentrumsmanagement aber gerne behilflich“, versichert Würdemann.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig

Das Zentrumsmanagement prüft nach Eingang der Anträge zunächst die Förderfähigkeit. Die Projekte können ganz vielfältige Anliegen haben: „Sowohl Veranstaltungen als auch die Gestaltung des öffentlichen Raumes oder bauliche Maßnahmen, um beispielsweise mehr Barrierefreiheit zu schaffen, sind möglich“, erläutert die Zentrumsmanagerin. Auf dem Flyer der Stadt zum Thema finden sich verschiedene Ideen, wie das Zentrum aufgewertet werden könnte: Von Bepflanzungen, Kunstobjekten oder Stadtmobiliar über Kunst- und Mitmach-Aktionen bis hin zu Werbemaßnahmen zur Stärkung des lokalen Gewerbes oder energetischen Sanierungen. Wenn es mehr Anträge gibt, als aus dem Fonds bewilligt werden können, entscheidet die Lenkungsgruppe Innenstadt auf Grundlage der zugehörigen kommunalen Richtlinie über die Vergabe der Fördermittel.

Der Verfügungsfonds ist bereits aktiv – noch ist beim Zentrumsmanagement jedoch kein Antrag eingegangen. „Das nächste Treffen der Lenkungsgruppe ist Ende September. Bis dahin hoffen wir, dass spannende Projektideen für ein lebhaftes Zentrum bei uns eingegangen sind“, erzählt die Zentrumsmanagerin erwartungsvoll.

Von Leonie Mikulla