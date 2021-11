Falkensee

Beim SV Falkensee-Finkenkrug scheint langsam wieder Ruhe einzukehren. Nach der neuerlichen Wahl eines Vorstands am 19. Oktober, nur zwei Monate nach turnusgemäß durchgeführter Wahl im August spielen die zum Teil auch in der Öffentlichkeit ausgetragenen, vereinsinternen Störfeuer keine Rolle mehr.

Wochenlange Scharmützel setzen den Beteiligten zu und schaden dem Verein

Und doch haben die wochenlangen Scharmützel, die ab Mitte August um das Präsidium des Traditionsvereins tobten, Spuren hinterlassen. So zählten mit den nun Ex-Vorsitzenden Sebastian Schreiter, Marius Miethig und Michael Neise Vereinsmitglieder zu den Betroffenen, die seit vielen Jahren zum Verein gehören und sich ehrenamtlich eingebracht haben. Die Kandidatur der drei für den Vorsitz des Vereins mit knapp 1100 Mitgliedern kam im August für den einen oder anderen überraschend. Und sie stieß nicht überall auf Wohlwollen. Dass sich daraus jedoch letztlich ein Machtkampf entspann, der den brandenburgweit bekannten Verein in der Öffentlichkeit alles andere als in ein gutes Licht rückte, das hatte am Ende der Geschichte wohl weder jemand geahnt noch gewollt.

Vor rund zwei Wochen gaben Schreiter, Miethig und Neise ihre Ämter ab, der neu gewählte Vorstand mit Gerhard Thürling an der Spitze übernahm. Vor allem erleichtert seien sie, sagen die drei rückblickend. „Die Situation in den Wochen vor der neuen Vorstandswahl war sehr belastend“, sagen sie unisono. Echte Sacharbeit sei kaum möglich gewesen. Viel mehr hätten sie sich mit Vorwürfen konfrontiert gesehen, „die meist einfach falsch und erfunden waren“, so Schreiter. Hinzu kamen viele Baustellen, die für Schreiter, Miethig und Neise nicht vorhersehbar waren. „Das reichte von einer fehlenden Übergabe von benötigten Unterlagen durch unsere Vorgänger bis hin zu Blockierungen durch Fehlinformationen und auch Diskreditierungen gegen uns als Personen“, beschreibt der ehemalige erste Vorsitzende die Situation. Abiturient Marius Miethig, zugleich Schiedsrichter-Obmann im Verein, berichtet, gar in Falkensee mitten auf der Straße unflätig beleidigt worden zu sein. „Das hat schon Ausmaße angenommen, die längst nicht mehr verständlich, geschweige denn akzeptabel waren“, blickt der 18-Jährige zurück. „Viel Energie und Zeit“ habe die Situation entsprechend gekostet.

„Dinge festgestellt, mit denen wir nicht so zufrieden waren“

Ursprünglich sei man für den Vereinsvorsitz angetreten, „weil wir als langjährige Vereinsmitglieder, auch in den verschiedenen Positionen, die wir im Verein bekleidet haben, etliche Dinge festgestellt haben, mit denen wir nicht so zufrieden waren“, fasst Schreiter zusammen. Er selbst ist seit über 20 Jahren Mitglied beim SV Falkensee-Finkenkrug, betreut als Trainer nicht nur Nachwuchsmannschaften, sondern engagiert sich auch als Jugendleiter und Kassenwart. Auch Vereinsmitglieder seien an ihn herangetreten, hätten auf verschiedenste Probleme hingewiesen. Grob zusammengefasst, „fehlt es unter anderem an Strukturen, die mit Leben gefüllt werden, und nachhaltigen, zukunftsorientierten Konzepten“, sagt er. Als Jugendwart liegt sein Augenmerk vor allem auf den Nachwuchskickern. „In meinen Augen ist die Fußball-Nachwuchsabteilung das Aushängeschild unseres Vereins. Dafür sind wir landesweit bekannt“, kritisiert er den seiner Meinung nach zu starken Fokus anderer Vereinsmitglieder auf die erste Fußball-Männermannschaft, die in der Brandenburgliga aufspielt, ohne deren Bedeutung schwächen zu wollen.

Es wurde klar: So kann und darf es nicht weitergehen

Nachdem „die vielen, teils inszenierten Störfeuer“, so Michael Neise, auch nach mehreren Wochen nicht nachließen, „war uns klar, dass es so nicht weitergehen kann und darf“. Es sei nicht absehbar gewesen, dass die Kritiker ihre Bestrebungen hätten aufgeben wollen. „Das wäre erstens auf Kosten des Vereins und zweitens auch auf unsere persönlichen Kosten hinausgelaufen“, sagt Miethig, „wir haben uns tief in die Augen geblickt und gefragt: Wollen und sollen wir weitermachen?“ Auch wenn die Entscheidung schwer gefallen sei, da sie viele Ideen gehabt hätten, wie man den Verein hätten weiter vor-anbringen können, sei man sich schließlich einig gewesen, nach zwei Monaten ihrer Amtszeit Neuwahlen anzusetzen. „Wir hätten gern weitergemacht, die Mitglieder auf Augenhöhe im Sinne der Vereinsentwicklung eingebunden und endlich die nötige Ordnung und Struktur geschaffen“, sagt Miethig.

Viel Zuspruch von vielen Mitgliedern bis zum heutigen Tag

Gestärkt haben die drei während all der Querelen „die vielen Mitglieder, die uns auch heute noch unterstützen. Leider wurden die positiven Stimmen in der Öffentlichkeit fast gar nicht wahrgenommen“, sagt Miethig. Besonders nach der Wahl des neuen Vorstands vor zwei Wochen „haben viele ihren Zuspruch für unsere Arbeit ausgedrückt und auch bedauert, wie mit uns umgegangen wurde. Das war zahlreichen Mitgliedern gar nicht bewusst, wie sich herausstellte“. Rückblickend zeigen sich alle drei zudem auch selbstkritisch: „Wir haben zu lange gezögert, versucht, die Probleme zunächst intern zu lösen“, sagt Neise. „Wir sind zu spät an die Öffentlichkeit gegangen, hätten offensiver mit den Vorwürfen umgehen müssen und uns souveräner abgrenzen müssen“, sagt er.

Die Kandidatur im August sei auch rückblickend kein Fehler gewesen

Kein Fehler indes sei es gewesen, im August zur Wahl anzutreten. Mit etwas Abstand sehe man sich heute als „Interimsvorstand“. In den knapp zwei Monaten Amtszeit habe man „einiges zumindest vorbereiten und anstoßen können. Wir haben tatsächlich auch in dieser kurzen Zeit etwas bewirken können, und sei es nur, dass der Verein jetzt einen Kassenprüfer hat und der neue Vorsitzende uns zusagte, dass die von uns erarbeitete Geschäfts- und Finanzordnung weiter ausgearbeitet wird“, berichtet Schreiter.

Wie es für die drei langjährigen Vereinsmitglieder nun weitergeht, ist offen

Wie es für die drei beim Verein nun weitergeht? Sebastian Schreiter, Marius Miethig und Michael Neise sind sich unschlüssig. „Uns fehlt momentan die Fantasie, wie wir mit denjenigen, die wochenlang systematisch gegen uns gearbeitet und über uns Lügen verbreitet haben, nun wieder normal zusammenarbeiten sollen, als sei nichts gewesen. Da ist Vertrauen und Motivation verloren gegangen“, sind sie sich einig. Vorerst wollen sie abwarten, wie die Leitungen der einzelnen Abteilungen im Verein als direkte Ansprechpartner auch für sie selbst zukünftig besetzt werden und wie sich die Vorstandsarbeit entwickelt. „Dann sehen wir weiter.“ Einig sind sich alle drei jedoch trotz aller Querelen nach wie vor darüber, dass „an erster Stelle immer das Wohl des Vereins stehen sollte“.

Von Nadine Bieneck