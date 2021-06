Falkensee

Erst kürzlich gab die Betreiberin des Restaurants „La Finestra“ im Ortsteil Finkenkrug von Falkensee bekannt, dass sie ihr Lokal schließen wird. Eine Enttäuschung für bisherige Stammgäste – schließlich war das italienische Lokal eine beliebte Anlaufstelle. Da dürfte die Freude um so größer sein, dass der Leerstand im traditionsreichen Ehlers-Haus nicht lange anhielt. Am 15. Juni eröffnete in der ehemaligen Bibliothek ein neues Restaurant mit italienischem Konzept: „La Bocca“.

Übernommen wurde die Leitung in dem neuen Restaurant von der Familie Trabzadah. Sie ist in der gastronomischen Szene Falkensees bereits bekannt: Das Steakhouse Mendoza direkt gegenüber gehört ebenfalls zu der Familie. Rachid Trabzadah, Vater der Familie, ist der Manager im neuen Restaurant. Aber auch die Mutter hilft in der Küche und die fünf Kinder packen fleißig mit an, wenn es nötig wird. Sohn Wali kam als Dolmetscher zum MAZ-Gespräch. Denn Deutsch ist nicht die Muttersprache der Familie, die ursprünglich in Afghanistan lebte.

Vom gelernten Physiker zum Restaurantmanager

„Wir sind vor 25 Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin gelernter Physiker und wollte ursprünglich als Lehrer arbeiten. Das wurde mir hier jedoch nicht anerkannt“, erzählt Trabzadah. Wegen der Sprachbarrieren bot sich die Arbeit in der Küche an. Er besetzte dort zunächst eine Stelle als Küchenhilfe. Es dauerte jedoch nicht lange bis er das Restaurant übernahm, in dem er damals arbeitete. Auch Sohn Wali half während seines Studiums mit im Service aus. Inzwischen kann die Familie auf 20 Jahre Erfahrung in der Gastronomie zurückblicken, acht Jahre davon in Falkensee.

Rachid Trabzadah führt das „Steakhouse Mendoza“ und nun auch „La Bocca“. Quelle: Leonie Mikulla

„Wir führen das Steakhouse Mendoza bereits seit Ende 2014, das lief auch immer sehr gut“, erzählt Trabzadah. Doch die Corona-Pandemie machte auch ihnen zu schaffen: „Wir haben drüben nur eine sehr kleine Terrasse, weswegen man dort nicht in großem Umfang Außengastronomie betreiben kann. Und dann lassen sich Steaks einfach schwierig verpacken. Lieferservice anzubieten war deswegen auch etwas problematisch“, so Trabzadah. Da bot das freiwerdende Ehlers-Haus eine willkommene Chance für die Gastronomen. „Wir haben hier den Vorteil, dass wir über einen wirklich großen Außenbereich verfügen. Aktuell haben wir knapp 70 Plätze und die Möglichkeit, auf 150 Plätze zu erweitern“, freut sich Trabzadah.

Ein wenig musste an der Terrasse noch umgebaut werden. Der Innenbereich ist momentan noch komplett geschlossen. So hat das neue Team genug Gelegenheit, sich in die ganzen neuen Abläufe einzufinden. Denn schließlich sind nicht nur Räumlichkeiten, sondern auch Konzept und Personal neu hinzugekommen. „Wir haben uns für ein italienisches Konzept entschieden, weil es das hier in dem Haus auch früher immer gab und gut lief“, berichtet Trabzadah. Eine afghanische Küche anzubieten, können sie sich erst einmal nicht vorstellen: „Wir glauben, dass das hier nicht so gut ankommen würde.“ Da die Familie selbst nicht aus Italien kommt, suchte sie speziell für das neue Restaurant einen italienischen Koch und Kellner. Ein gar nicht so leichtes Unterfangen: Da jetzt alle Außengastronomien gleichzeitig öffneten, gebe es aktuell einen Personalmangel.

Personalmangel in der Gastronomie-Branche wegen Corona

„Einige in der Branche haben sich während Corona umorientiert. Deswegen ist es momentan echt schwierig, an Personal heranzukommen“, erzählt Trabzadah. „Wir sind immer noch nicht voll belegt und suchen noch Personal.“ Ein Koch wurde trotzdem gefunden: Antonio Pieteri hat bereits seit zehn Jahren Erfahrung mit der italienischen Küche und freut sich, neu mit an Bord zu sein. Zu Gute kommt den Restaurantbesitzern außerdem, dass Synergien der beiden direkt benachbarten Lokale genutzt werden können – fehlt an einem Standort Personal, kann kurzfristig auch Personal von gegenüber aushelfen.

Trabzadah freut sich, dass die Stimmung im Team bisher sehr gut sei. „Das läuft super. Klar, es gibt viel zu tun und wir müssen noch einiges optimieren. Wir müssen zum Beispiel erst einmal beobachten, wie die Karte ankommt“, so der Restaurantmanager. Bisher seien die Gäste jedoch zufrieden gewesen.

In dem neuen Restaurant werden italienische Gerichte serviert. Quelle: Leonie Mikulla

„Wir hatten hier eine kleine Eröffnungsfeier gemacht mit Live-Musik, das ist gut angekommen. Und am zweiten Öffnungstag war hier volles Haus. Viele haben gleich eine zweite Reservierung aufgeben“, so Trabzadah. Besonders die „Pizza Salsiccia è Salmone“, für die eine spezielle italienische Wurst verwendet wird, sei bisher besonders gefragt gewesen. „Generell bieten wir eine eher kleine Karte mit italienischen Standardgerichten an und wollen einen Fokus auf unsere Wochenkarten legen. Da bieten wir dann saisonal zum Beispiel Spargel oder frischen Fisch wie aktuell Seezunge an“, erläutert Trabzadah.

Für die Familie ist jedenfalls klar: Nach den vielen Besitzerwechseln im schönen Ehlers-Haus möchte sie dort für lange Zeit bleiben.

Von Leonie Mikulla