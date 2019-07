Falkensee

Chuck Norris, Bruce Lee und Jean-Claude Van Damme: Das sind die Idole ihrer Kindheit. Für Alexander Smorra und Ümit Fidan ist der Kampfsport ein Lebensgefühl und verkörpert den Geist einer ganzen Generation. Beide fingen in ihrer frühen Jugend mit Kickboxen an, schnell kamen weitere Sportarten, wie Judo, Karate oder Mixed Martial Arts (MMA) hinzu. Über den Sport lernten die beiden Spandauer sich kennen, ihn haben sie nun zum Beruf gemacht. In der Dallgower Straße, gegenüber des Falkenseer Gesundheitszentrums betreiben die Männer seit einigen Wochen ihr Kampfkunststudio „The Rock Fighters“.

Boxring kommt im Herbst

„Ich habe lange nach den passenden Räumen gesucht. In Brieselang habe ich bereits ein Studio betrieben, dort jedoch nur Krav Maga angeboten“, sagt Inhaber Alexander Smorra, der in der privaten Sicherheitsbranche arbeitet. „Hier habe ich endlich genug Platz“, so Smorra. Neben Matten, Materialien, Boxhandschuhen, Duschen und Umkleidekabinen soll im Herbst außerdem ein Boxring installiert werden.

Realistische Selbstverteidigung

„Jeder von uns stand schon einmal im Boxring. Hier im Studio verfolgen wir jedoch eine andere Philosophie“, sagt Ümit Fidan, der aktuell Unteroffizier bei der Bundeswehr ist und kurz vor dem Abschluss seines Studiums der Sozialen Arbeit steht.

Das Training ist schweißtreibend. Quelle: Laura Sander

„Wir lehren Technik und Werte, aber vor allem eine realistische Selbstverteidigung. Nur wenn es gar nicht anders geht, sollte man die Kampfkunst einsetzen“, so Fidan. „Grundsätzlich gilt, und das sagen wir auch unseren Schülern, halt dich nie dort auf, wo es Ärger gibt. Kommst du doch einmal in eine solche Situation: Renn weg!“, sagt Alexander Smorra.

Jeder kann Kampfsport erlernen

Der wohl realistischste Kampfsport stammt aus Israel und hat seinen Ursprung beim Militär. „Beim Krav Maga geht es darum seinen Gegner so schnörkellos wie möglich auszuschalten. Wenn man sich verteidigen muss, sollte es schnellstmöglich und mit simpelsten Mitteln passieren“, sagt Ümit Fidan. „Wenn jemand ein Messer oder eine andere Waffe dabei hat, sollte man die Beine in die Hand nehmen oder eben Handy und Geld herausgeben. Materielle Dinge sind ersetzbar, ein Leben nicht“, so Smorra, dessen eigener Sohn auch schon seit rund 15 Jahren Kampfsport macht.

„Grundsätzlich kann jeder Kampfsport erlernen. Das Training ist hart, dauert dafür bei uns nur eine Stunde“, sagt Alexander Smorra. Neben Karate, MMA und Krav Maga wird in der Kampfkunstschule zusätzlich Judo vom Verein KSV Tai no Sen angeboten. „Und für alle, die nicht kämpfen aber trainieren wollen, gibt es bei uns BoxFit – ein spezielles Fitnessprogramm mit Schattenboxen, bei dem man ordentlich ins Schwitzen kommt“, sagt Ümit Fidan, der ehrenamtlich mit Jugendlichen in Berlin-Wedding trainiert.

Gewaltbereitschaft nimmt zu

„Im Gegensatz zu früher hat sich schon eine ganze Menge verändert. Natürlich haben auch wir uns mal auf dem Schulhof geprügelt, aber wenn einer zu Boden ging, war der Kampf vorbei“, sagt Fidan. Heute sei das leider ganz anders. „Junge Leute sehen ein Video bei Youtube und halten es für völlig normal, egal wie brutal die Szene auch sein mag. Ich habe das Gefühl, dass viele enthemmter sind im Bezug auf Gewalt“, so der Trainer weiter.

Kampfkunst heißt seinen Gegner besser einschätzen und in Notsituationen angemessen reagieren zu können und eben nicht als erster zuzuschlagen, so Inhaber Alexander Smorra.

Von Laura Sander