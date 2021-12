Neues Testzentrum in Falkensee eingerichtet

Falkensee

Ein weiteres Testzentrum wurde in der Barkhausenstraße 75 von Falkensee eingerichtet. Hier besteht die Möglichkeit, Corona-Schnelltests durchführen zu lassen. Das Testzentrum hat von Montag bis Freitag von 7 bis 22 Uhr und Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Betreiber der Einrichtung ist die Testzentrum Barkhausenstraße GbR. Geöffnet ist es auch am 24., 25., 26. und 31 Dezember, dann von 9 bis 15 Uhr. Neujahr ist es geschlossen.

Fünf Testzentren in Falkensee

Weitere Testzentren sind auf dem Campusplatz, im Familiencafé in der Finkenkruger Straße, in der Bredower Straße 45 und in der Nauener Straße 111 c zu finden.

Von MAZonline