So aufgebracht war Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) zuletzt im Plenum, als sie dort AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt Maß nahm: Am Wochenende stand sie bei einem Spaziergang in ihrer Heimatstadt Falkensee plötzlich vor einem – gut florierendem – Glühweinstand, der verbotenerweise Alkohol ausschenkte. Das Ordnungsamt schritt schließlich ein.