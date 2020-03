Falkensee: Bürgerversammlung zu Straßenbau vorerst abgesagt

Falkensee

Unter besonderen Bedingungen hat am Mittwochabend im Falkenseer Rathaus der Hauptausschuss getagt. Beraten wurde diesmal nur nicht-öffentlich, die Ausschussmitglieder saßen anderthalb bis zwei Meter auseinander. Ob es wie geplant am 1. April eine Stadtverordnetenversammlung geben wird, ist noch nicht entschieden. In den vergangenen Tagen waren bereits der Bildungsausschuss und der Bauausschuss abgesagt worden.

Hauptausschuss beriet über Vergaben

Der Hauptausschuss hatte sich im nichtöffentlichen Teil mit Vergaben befasst. Dabei ging es unter anderem um Vergaben zum Bau des Kreisverkehrs und um die Vergabe von Fassaden- und Trockenarbeiten am Neubau von Hort und Kita in der Holbeinstraße.

Nach- und Nebenwirkungen

„Die Gesundheitsfrage bewegt uns in diesen Tagen primär, aber wir wollen auch andere Dinge nicht aus dem Auge verlieren“, sagte Bürgermeister Heiko Müller ( SPD). Die Neben- und Nachwirkungen der Coronakrise werden immens sein, befürchtet er. Nun wird versucht, nicht alles anzuhalten.

Entscheidung über SVV

Am Montag soll entschieden werden, ob es eine SVV am 1. April gibt. Es soll auch entschieden werden, ob der Hauptausschuss gegebenenfalls bestimmte Dinge entscheiden kann und ob der Bürgermeister mit mehr Befugnissen ausgestattet werden soll.„Dabei ginge es um besonders wichtige Dinge“, argumentierte Müller, nannte als Beispiel die nötigen Brandschutzarbeiten an der Diesterweg- und der Kästner-Grundschule. „Wir wollen so viel Normalität wie möglich erhalten“, sagte der Bürgermeister.

Versammlungen verschoben

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, sind die für den 24., 26. und 31. März angekündigten Bürgerversammlungen zum Anliegerstraßenbau gestrichen worden. „Allerdings nicht ersatzlos“, sagte Hans-Peter Pohl ( CDU), der Vorsitzende des Hauptausschusses. „Wir appellieren deshalb, wenn möglich Ende Mai, Anfang Juni Bürgerversammlungen zu ermöglichen und auch im Herbst noch einmal mit den Bürgern die Details zu besprechen“, sagte Pohl.

Wertschätzung in der Debatte

Um eine gewisse Arbeitsfähigkeit in der Stadt zu erhalten, soll nun geprüft werden, was möglich und rechtlich zulässig ist. „Wenn es mehr Ermächtigungen für den Bürgermeister gibt, sollen die Abgeordneten aber einbezogen werden“, sagte Pohl. Die Debatte am Mittwochabend schätzte er als intensiv und atmosphärisch gut ein: „Endlich mal ohne aggressiven Ton, es war ein wertschätzendes Klima.“

Von Marlies Schnaibel