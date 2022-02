Falkensee

Die Lernbedingungen für Schüler- und Lehrerschaft sind seit knapp zwei Jahren bescheiden. In Falkensee haben die Jugendlichen nun die Nase voll. Sie wandten sich am Donnerstag per Brandbrief über den Jugendbeirat an Bildungsministerin Britta Ernst (SPD), um auf ihren „Schulalltag in einem notdürftigen, äußerst nachteiligen und oft geringwertigen Zustand“ aufmerksam zu machen und Verbesserungen anzumahnen.

Maßnahmen würden nicht anschlagen, da es keine nachhaltige Regelung gebe, kritisieren sie. So finde der Sportunterricht weitestgehend ohne Regelungen zum Infektionsschutz statt, obgleich die Gefahr hier maßgeblicher ausgeprägt sei als im „normalen Unterricht“, kritisieren sie. Große Probleme bereite neben der ständigen Durchlüftung im Unterricht zudem die baldige Prüfungssituation – aufgrund der aktuellen Regelungen herrsche bei vielen Schülerinnen und Schülern Angst, in fünfeinhalb Stunden langen und ausschlaggebenden Prüfungen FFP2-Masken tragen zu müssen.

Neben „fehlender Koordinierung für ein nachhaltiges Schützen vor Infektionen“ kritisiert der Beirat auch den Mangel an hybriden Angeboten. Die „unvermeidlichen Coronafälle an Schulen“ würden Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer immer häufiger daran hindern, in Präsenz am Unterricht teilzunehmen. „Aufgrund fehlender Ausweichmöglichkeiten, um trotz der Infektion einen Lernerfolg zu erlangen, scheitern folglich viele am jeweiligen Lernstoff und können ihn nicht alleine nacharbeiten“, berichten die Jugendlichen. „Dies nimmt in Anbetracht der bevorstehenden P10-Prüfungen und Abiturprüfungen eine besondere Wichtigkeit und Problematik ein.“ Teilweise würden in Leistungskursen nur zehn von 26 Schülern sitzen. Dies mache den Unterricht ineffizient und unwirksam und sei auch für die Lehrer belastend. So führe die aktuelle Situation zu schulischen und gesundheitlichen Defiziten. „Dies verunsichert und verängstigt viele Schülerinnen und Schüler“, heißt es.

Jugendliche fordern unter anderem verstärkt hybride Angebote einzurichten

Das Bildungsministerium sei gefordert, eine Koordinierung der Maßnahmen, den Schutz von Schüler- und Lehrerschaft, das Schaffen von Ersatzmöglichkeiten für effektives Nachholen von Lerninhalten für Quarantänebetroffene, so über hybride Angebote, zu schaffen. Auch fordert der Beirat die Förderung fest eingebauter Luftfilter, um Anreize für Kommunen zu schaffen. „In den Abschlussjahrgängen der Sekundarstufe II könnten nur die Kurse, in denen man Abitur ablegt, besucht werden, um die Kontakte zu vermindern“, schlägt der Beirat vor und fordert: „In jedem Fall muss es Lehrplananpassungen der Prüfungsinhalte an den tatsächlich behandelten Lernstoff geben.“

Von Nadine Bieneck